Alle Ego-Shooter, welche wir euch in diesem Artikel zeigen, erscheinen 2019 und darüber hinaus. Einige davon sind noch nicht einmal angekündigt, obwohl wir wissen, dass sie bald erscheinen werden.

Systeme: Xbox One, Windows PC; Release: Early Access seit Februar 2018, ansonsten 2019

Crytek ist wieder da. Oder so. Hunt: Showdown hat nämlich bereits eine interessante Geschichte hinter sich. So wurde der Ego-Shooter/Survival-Horror-Titel, welcher auf der CryEngine V basiert, ursprünglich als als Hunt: Horrors oft he Gildes Age angekündigt. Nachdem der Titel im Juni 2014 angekündigt wurde hat das Studio Crytek USA (Firmensitz in Austin) auch schon geschlossen, aufgrund finanzieller Probleme von Crytek selbst.

Damit ging die Entwicklung in der Crytek-Zentrale, in Frankfurt (bzw. Istanbul), weiter. Immerhin hat man im Mai 2017 den Titel als Hunt: Showdown wieder angekündigt. Der „spirituelle Nachfolger“ von Darksiders erschien auf Steam im Early Acces am 22. Februar 2018. Die Version 1.0 soll neues dieses Jahr starten. Derzeit „begeistert“ die Vorabversion lediglich 1.340 Gamer am Tag. Die Tendenz ist aber steigend, wie man bei Steamcharts.com sieht. Die halbe Hoffnung für uns.