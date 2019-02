System Shock 3 ist derzeit bei OtherSide Entertainment in Zusammenarbeit mit Starbreeze in Entwicklung. Der Schöpfer der Serie, Warren Spector, leitet das Entwicklungsteam, zu dem auch Tech-Direktor Jason Huges (Wing Commander), Design-Direktor Sheldon Pacotti (Hauptautor der ersten beiden Deus Ex-Games) und eine Reihe an Mitarbeitern, die auch an dem ursprünglichen System Shock gearbeitet haben.

Anders gesagt: OtherSide hat ein ziemlich erfahrenes Entwickler-Team zusammen, welches aus Gaming-Experten und Serienveteranen besteht. Die Fortsetzung zu System Shock 2, welches 1999 erschienen ist, ist bereits eine Weile in Entwicklung. Einen Überblick darüber möchten wir euch in diesem Artikel geben wie es in puncto System Shock 3 aussieht.

Derzeit wissen wir nicht all zu viel, was darauf schließen lässt, dass es noch einen langen Entwicklungsprozess vor sich haben wird. Warren Spector’s erstes Ziel war es ein Team auf die Beine zu stellen, welches auch das „Richtige“ sei. Mit dem zuvor erwähnten Namen und Personen sollte das passen. Jetzt beginnt erst die richtige Arbeit.

Das erste „In-Game-Detail“ von dem wir mit Sicherheit wissen, dass es so sein wird, ist die Tatsache, dass das Böse, die künstliche Intelligenz Shodan, wieder von Terri Brosius gesprochen wird.

Warum wir System Shock 3 so herbeisehnen?

Derzeit gibt es keinen richtigen Shooter mit so vielen Rollenspiel-Elementen, wie das bei den System Shock-Spielen der Fall war. Klar, es hab BioShock, aber dazu wird es wohl nie eine Fortsetzung geben. Der Titel ist tot. Far Cry bietet zwar auch einige RPG-Elemente, aber so richtig wie früher fühlt es sich halt nicht an.

Wann erscheint System Shock 3?

Derzeit gibt es kein Releasedatum. Auf jeden Fall erscheint es für den PC, obwohl Konsolen-Versionen für die nächste PlayStation, PS5, und der nächsten Xbox-Konsole auch sehr wahrscheinlich sind.

Eine Remake zum ersten System Shock soll übrigens bereits 2020 kommen. Wenn es nicht wieder eingestellt wird…