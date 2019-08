Nach langem hin und her hat Nintendo die Hardware-Revision der Nintendo Switch bestätigt. Die tragbarere Version von Nintendos neuester Konsole wurde so oft gehänselt, gemunkelt und durchgesickert, dass man denkt, es wäre langweilig für die Ankündigung, aber nein, die Leute waren immer noch aufgeregt. Vor der Veröffentlichung der Hardware erhielten wir auch einen kleinen Einblick in das, was sich unter der Haube befindet.

Die Technik-Experten von The Verge sahen sich die FCC-Unterlagen für die Maschine an. Sie bestätigten, dass das System über eine 13,6-Wattstunden-Batterie verfügt, die 16% kleiner ist als die 16-Wh-Batterie im regulären Switch. Es wird auch derselbe verbesserte Prozessor verwendet, den die aktualisierten Versionen des nicht-Lite-Switches, der in Kürze veröffentlicht wird, erhalten. In Kombination mit dem kleineren Bildschirm kann das System die Akkulaufzeit erheblich verlängern.

Der Switch Lite wird am 20. September in die Regale kommen, pünktlich zu einigen wichtigen Nintendo-Veröffentlichungen wie The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Dragon Quest XI S und Daemon X Machina.