Nintendo Switch Lite: Neuer Farbton Blau kommt am 7. Mai

Nintendo Switch Lite in Blau. - (C) Nintendo

Die Switch Lite hat sich als ordentlicher Handheld bewiesen und konnte bei den Verkaufsahlen der aktuellen Nintendo-Konsolen-Generation einiges draufsetzen. Die bunte Switch Lite-Familie wird zukünftig mit der Farbe Blau erweitert.

Am 7. Mai kommt das blaue Leichtgewicht europaweit auf den Markt. Nintendo Switch Lite ist bisher in den Farben Koralle, Gelb, Grau und Türkis erhältlich. Auch die neue blaue Version ist speziell auf Handheld-Spiel ausgelegt und ermöglicht es Spieler:innen, ihre Spielesammlung überall hin mitzunehmen.

Ein Titel, der sich dafür besonders anbietet, ist New Pokémon Snap. In diesem Abenteuer gehen die Spieler auf Fotosafari und erkunden dichte Dschungel, weitläufige Wüsten und viele weitere Landschaften, um Pokémon in ihren natürlichen Lebensräumen zu fotografieren. Und wer weiß, womöglich lüften sie am Ende sogar das Geheimnis des mysteriösen Illumina-Phänomens. New Pokémon Snap erscheint am 30. April und ist auf allen Konsolen der Nintendo Switch-Familie spielbar.

Miitopia könnte das nächste Animal Crossing werden, vom Erfolg her

Eine weitere Neuheit in Nintendos Spielekatalog ist Miitopia, das am 21. Mai auf den Markt kommt. Darin gestalten sich die Spieler ihr ganz persönliches Abenteuer: Sie erstellen Mii-Charaktere ihrer Freunde, ihrer Familie oder anderer Personen – und gehen mit diesen auf eine urkomische Reise. Denn nur mit tatkräftiger Unterstützung können sie dem dunklen Fürsten das Handwerk legen, der die Gesichter der Einwohner von Miitopia geraubt hat.

Als Spielkonsole für unterwegs ist Nintendo Switch Lite kleiner und leichter als die Standard-Switch-Variante. Auf dem kompakten Leichtgewicht können alle Titel des umfangreichen Nintendo Switch-Spieleangebots gespielt werden, die den Handheld-Modus unterstützen.

Weitere Informationen zur Nintendo Switch-Familie gibt es auf der offiziellen deutschsprachigen Nintendo-Website.

Die Nintendo Switch Lite ist in Gelb, Koralle und Türkis-Blau aktuell auf Amazon.de erhältlich. Die graue Variante ist erst wieder ab dem 26. Mai 2021 lieferbar.