Super Mario Bros. Wonder: Das ist die neue Stimme der Klempner-Brüder

It's-a Me, Mario!

Nur eine Woche vor dem Release von Super Mario Bros. Wonder hat der neue Synchronsprecher von Mario und Luigi, Kevin Afghani, seine Rolle in den sozialen Medien offiziell bekannt gegeben. Für viele Fans gilt Charles Martinet als die De-facto-Stimme der beiden Klempner-Brüder. Er spricht Mario seit Mario Teaches Typing von 1994 und Luigi seit Mario Kart 64 aus dem Jahre 1996. Dies führte zunächst zu einer Menge Spekulationen, wer in Wonder als neuer Voice Actor fungieren wird. Der Wechsel des Mario-Sprechers wurde bereits im Juni im Enthüllungstrailer von vielen aufmerksamen Fans bemerkt.

Nur eine Woche vor der Veröffentlichung des Spiels haben ausgewählte Einzelhändler Zugang zu Demo-Kiosken des Spiels erhalten. Außerdem gab es einen größeren Leak, der die Credits und die gesamte Castliste von Super Mario Bros. Wonder enthüllte. Anhand der Auflistung wurde angenommen, dass Mick Wingert, ein altgedienter Schauspieler, für die Rolle der Nintendo-Ikone gecastet wurde. Wingert dementierte jedoch kurz nach Bekanntwerden dieser Nachricht, dass er Mario sprechen würde. Dieses Gerücht wurde nun dank der Enthüllung des neuen Mario-Darstellers vollständig ausgeräumt.

Kevin Afghani ist die neue Mario-Stimme

Kevin Afghani hat auf X stolz verkündet, dass er die neue Stimme für Mario und Luigi in Super Mario Bros. Wonder ist. Zudem bedankte er sich bei Nintendo für diese Gelegenheit. Afghani ist ein in Kalifornien geborener Synchronsprecher aus der Region Los Angeles, der bereits in einer Reihe verschiedener Web-Projekte mitgewirkt hat. Fans von Genshin Impact kennen Afghani vielleicht als die Stimme von Arnold in der englischen Synchronisation.

Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom! — Kevin Afghani (@KevinAfghani) October 13, 2023

Viele Synchronsprecher-Kollegen und Fans beglückwünschten Afghani zu einer so bedeutenden Rolle wie Mario und Luigi. Die Spieler feierten die Ankündigung in den sozialen Medien und sind gespannt darauf, wie sich Afghani im kommenden Spiel anhören wird, und einige hoffen bereits, auch in zukünftigen Spielen mehr von ihm zu hören. Charles Martinet wird zwar nicht mehr als Mario- oder Luigi-Sprecher in den Spielen auftreten, aber er wird eine neue Rolle als Mario-Botschafter übernehmen.

Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober für die Nintendo Switch.