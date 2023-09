Starfield: Mit einem einfachen Trick einen besseren Raumanzug bekommen

Spieler von Starfield können sehr früh im Spiel den Mark 1 Raumanzug erhalten. Da Starfield im Weltraum spielt, gibt es keine traditionelle “Rüstung”, die Spieler normalerweise in Bethesda-RPGs finden. Stattdessen nimmt die Rüstung in Starfield die Form von Raumanzügen, Rucksäcken und Astronautenhelmen an, die die Spieler nach ihrem Belieben kombinieren können.

Jeder, der eine gute Chance haben möchte, gegen Starfields verschiedene feindliche Fraktionen und gefährliche außerirdische Kreaturen zu überleben, wird sicherstellen wollen, dass sie die beste Ausrüstung haben. Am Anfang von Starfield ist die Auswahl begrenzt, aber ein kürzlich entdeckter Trick ermöglicht es den Spielern, zu Beginn der Hauptquest an einen hochwertigen Anzug zu gelangen.

One of the better suits in the game is in a glass case in the basement of The Lodge. It’s supposed to be behind a ‘Master’ lock.

If you just look at it through the crack in the door, you can just take it without opening the case. pic.twitter.com/qHDxWJBvu4

