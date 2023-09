Starfield: Schnell Geld verdienen

Show me the Money!

Starfield - (C) Bethesda

Wie in jedem anderen Rollenspiel werden die Spieler in Starfield viel Geld brauchen, wenn sie etwas Wertvolles kaufen möchten und das möglichst schnell. Mit Item- und Schiffskosten im Bereich von Hunderttausenden werden intergalaktische Credits in der Brieftasche ein Muss für jeden Sternenforscher sein, der die auf sie wartenden Herausforderungen bewältigen möchte.

Leider wachsen Credits auch in Starfield nicht auf Bäumen, und die Spieler müssen sich bemühen, wenn sie schnell ernsthaftes Geld verdienen wollen. Zum Glück gibt es einige Methoden, die viel lukrativer sind als andere und nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Hier sind ein paar Möglichkeiten, um schnell in Starfield reich zu werden!

Die besten Möglichkeiten, schnell Geld in Starfield zu verdienen:

Die erste Hauptmethode, um in Starfield schnell Geld zu verdienen, ist das einfache Absolvieren von Quests. Das ist vielleicht nicht der allerschnellste Weg, um Geld zu verdienen, aber oft der unterhaltsamste, spannendste und belohnendste. Die Hauptquest von Starfield ist sehr großzügig, wenn es um Belohnungen geht, aber es gibt auch tonnenweise Nebenquests, die genauso viele Credits oder sogar mehr bieten.

Einige Quests führen die Spieler an Orte, die vor Beute und Geld nur so strotzen. Die Quest “Failure to Communicate” im Jaffa-System zum Beispiel beinhaltet einen Angriff auf eine Spacer-Basis mit vier Safes, die insgesamt etwa 16.000 Credits enthalten. Allein diese Aufgabe kann den Spielern über 22.000 Credits durch Geldentschädigung einbringen und noch mehr, wenn sie sich entscheiden, die Beute zu verkaufen.

Fraktionsquests bieten auch Unmengen an Credits für Spieler, die ihre Treue entweder der UC, dem Freestar Collective, Ryujin Industries usw. schwören möchten. Diese drei sind besonders profitabel, wenn die Spieler sich dafür entscheiden, ihre jeweiligen Allegiance Traits während der Charaktererstellung zu übernehmen. Diese Fraktionen haben vollwertige Questreihen, sodass sie garantiert interessanter sind als einige andere Methoden, um Geld zu verdienen.

Jobbörsen sind großartig, wenn die Spieler etwas zusätzliches Geld verdienen möchten. Frachtlieferungsaufträge sind besonders profitabel, da sie normalerweise schnelles Reisen von einem Punkt zum anderen beinhalten. Einzelne Jobs zahlen nicht so viel, aber die Einnahmen werden im Laufe der Zeit ansteigen und zu einer Menge Credits pro Stunde führen.

Schließlich können die Spieler immer auf kriminelle Machenschaften zurückgreifen. Stehlen Sie Waren, überfallen Sie Frachtschiffe oder schmuggeln Sie Schmuggelgut an planetarischen Scannern vorbei, um relativ wenig Aufwand für einen echten Geldsegen zu erhalten. Natürlich werden die Bewohner des Universums kriminelle Handlungen nicht gutheißen, und einige Mitglieder der Konstellation werden jegliches schurkische Verhalten entschieden missbilligen. Dennoch ist es eine zu erwägende Option um in Starfield schnell Geld zu verdienen.

Außenposten können auch in passive Einkommensquellen umgewandelt werden, aber dies erfordert in der Regel eine anfängliche Investition und die Zahlung der Betriebskosten für eventuelle Crewmitglieder, die sie betreiben. Sobald die Spieler genügend Credits verdienen, können sie einen selbsttragenden Außenposten schaffen, der ihren finanziellen Bedarf decken kann. So kann man auch während der Reisen in Starfield weiter schnell Geld verdienen.

Starfield ist jetzt für PC und Xbox Series X/S erhältlich.