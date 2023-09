Starfield: Warum sollte man auf keine Pistole verzichten?

Das könnte sehr wichtig sein.

Starfield - (C) Bethesda

Pistolen sind eine ziemlich verbreitete Waffe, die in Starfield zu finden ist, sollten aber keinesfalls unterschätzt werden. Spieler können eine zuverlässige Seitenwaffe erwarten, die sie durch dick und dünn begleitet. Ob das nun das Abwehren gefährlicher außerirdischer Kreaturen auf unerforschten Welten ist, ein Schusswechsel mit den Piraten der Crimson Fleet oder die Abwehr von Kopfgeldern. Die Starfield-Pistole ist mehr als nur ein Begleiter für den Spieler.

Im Rahmen der vielen Waffen in Starfield wird die Pistole wahrscheinlich eine der ersten sein, die der Spieler findet, wenn er sich mit dem Grund vertraut macht, warum er eine Waffe zur Hand braucht. Es gibt verschiedene Arten von Pistolen in Starfield sowie verschiedene Möglichkeiten, sie zu bekommen, so dass ballistisches Feuer immer in der Nähe ist.

Warum sollte man in Starfield die Pistole nicht unterschätzen?

Da Pistolen unter der Beute von Starfield weit verbreitet sind, ist es fast sicher, dass die Spieler ihre erste Pistole bereits von der ersten Mission an finden werden. Wenn die Spieler mit ihrer Bergbaubesatzung gegen ihre ersten Banditen kämpfen, werden sie leicht eine Pistole in der Umgebung finden oder auf dem Körper eines der gefallenen Weltraumpiraten, die getötet wurden.

Wenn die Spieler immer noch ziellos auf der Suche nach einer Pistole herumlaufen, gibt es einige andere Bereiche, die ihnen solche Belohnungen gewähren könnten, wie z.B. Ladenverkäufer. Verkäufer sind auf vielen verschiedenen Planeten zu finden, aber die Hauptanziehungspunkte sind diejenigen auf New Atlantis, die als der zentrale Planet unter der unendlichen Galaxie und den Sonnensystemen fungiert, die die Spieler erkunden werden.

Sobald ein Verkäufer gefunden wurde, müssen die Spieler nur mit ihnen sprechen und ihre Waren betreten, um ihre Waffen zum Verkauf zu finden und eine der Pistolen zu kaufen, die sie zum Verkauf anbieten. Wenn das fehlschlägt, ist das nächstbeste, die Planeten zu erkunden, die das Spiel zu bieten hat, und vielleicht finden die Spieler eine Pistole in einem Waffenkoffer, der als Starfields Version von Truhen für das breite Waffenarsenal dient, einschließlich des klassischen und geliebten 1911 in Starfield.

Die Pistole: Verschiedene Munitionsarten in Starfield

Es gibt mehr als eine Art von Pistolen in Starfield, und damit meine ich nicht die endlosen Modifikationen und Statistiken, die die Spieler für sie finden können, oder die Einzigartigen. Die Spieler sollten Ausschau halten nach einigen verschiedenen Varianten von Pistolen, da einige verschiedene Munitionstypen verwenden und unterschiedliche Statistiken bieten.

Für die ballistischen Pistolen können die Spieler Pistolen erwarten, die diese Munitionstypen verwenden:

27 Kaliber

7,5 MM

.43 Ultramag

6,5 MM

.43 MI

.45 Kaliber

Es gibt auch Laserpistolen in Starfield, die 1,5KV LZR als ihre Munitionsart verwenden und Energie für ihre abgefeuerten Schüsse verbrauchen, was sie wiederverwendbar macht, aber nicht so effizient wie ballistische Pistolen, es sei denn, die Spieler verwenden sie gegen geschützte Feinde.

Die letzte Art von Pistole, die die Spieler in Starfield finden könnten, ist eine Particle Beam Pistol, die dank ihres Munitionstyps “Light Fuse” sowohl physischen als auch Energieschaden anrichtet. Particle Beam Pistols sind einzigartiger und bieten gute Angriffe im Nahkampf, können aber die Zuverlässigkeit der ballistischen Waffen nicht übertreffen.

Die meisten dieser Pistolen werden sich in den Händen der Spieler unterschiedlich verhalten. Einige wirken als zuverlässigere Fernwaffen aufgrund ihrer langsamen Schussrate. Es gibt jedoch auch einige andere Pistolen, die eine hohe Schussrate haben und sich gut für den Nahkampf eignen. In jedem Fall werden die Spieler auf ihren unendlichen Reisen in Starfield viele verschiedene Pistolen finden.

Die Spieler können nicht nur eine Pistole in Starfield finden, um ihre Statistiken und Anhänge zu modifizieren und zu verbessern, sondern sie können auch eine bestimmte Anzahl von Fähigkeiten verwenden, um ihre Pistolenpower weiter zu steigern. Einige der besten Fähigkeiten in Starfield gewähren den Spielern intensive Upgrades für ihre Waffen und insbesondere ihre Pistolen, um die Schadensfähigkeiten dieser Handfeuerwaffen wirklich zu verbessern.

Es gibt drei wichtige pistolenspezifische Fähigkeiten, die die Spieler erwerben sollten, wenn sie die Schadenseigenschaften mit dieser Waffenart maximieren möchten.

Die erste ist die Pistolenzertifizierung. Rang 1 für diese Fähigkeit erhöht den Pistolenschaden um 10%, Rang 2 gewährt 25% und Rang 3 ganze 50% zusätzlichen Schaden. Rang 4 ist nicht unbedingt erforderlich, gewährt aber eine 25%ige Chance auf einen kritischen Treffer für 5 Sekunden nach dem Töten eines Feindes in Starfield mit einer Pistole.

Die zweite Kampffähigkeit in Starfield, die Beachtung verdient, ist die Ballistik-Fähigkeit, da sie sich ausschließlich auf Waffen konzentriert, die Kugeln benötigen. Rang 1 erhöht den Schaden um 10%, Rang 2 erhöht den Schaden um weitere 20% und Rang 3 gewährt eine zusätzliche 30%ige Schadenserhöhung. Rang 4 ist für die Verwendung von Pistolen ziemlich gut, da die effektive Reichweite der Ballistik um 30% erhöht wird, was bedeutet, dass die kleinsten ballistischen Waffen aus der Ferne effektiv eingesetzt werden können.

Die letzte nützliche Fähigkeit für den Nutzen einer Pistole in Starfield ist die Lasertechnik, die die Schadensausgabe aller Laserwaffen, einschließlich Pistolen, erhöht. Rang 1 gewährt eine Schadenserhöhung von 10%, Rang 2 gewährt zusätzlich 20% und Rang 3 weitere 30%. Rang 4 gibt den Spielern eine 5%ige Chance, das Ziel in Brand zu setzen, aber dieser passive Schadensbonus ist nicht großartig, wenn die Chance so gering ist, und die Spieler können sie einfach erschießen.

Starfield ist jetzt exklusiv für PC und Xbox Series X|S erhältlich.