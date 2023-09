Starfield: So bekommst du mehr Raumschiffteile

Sein eigenes Raumschiff in Starfield zu bauen kann eine sehr positive Erfahrung werden, worauf man stolz sein sollte!

Wenn du mitten in einem hitzigen Gefecht in Starfield steckst und der Feind deinem Raumschiff ordentlich zusetzt, kann die Fähigkeit, es zu reparieren, eine große Hilfe sein. Das Attribut “Taskmaster” kann enorm hilfreich sein, aber wenn du etwas unterwegs haben möchtest, sind Raumschiffteile fast notwendig. Hier erfährst du, wie du in Starfield mehr Raumschiffteile bekommst.

Wo du Raumschiffteile in Starfield finden kannst!

Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, um mehr Raumschiffteile in Starfield zu bekommen:

Kaufen bei einem Händler. Plündern von feindlichen Raumschiffen. Auffinden und Plündern von Frachtcontainern. Freundlichen Schiffen in Not helfen.

Der einfachste Weg, wenn auch der teuerste, ist der Kauf von Raumschiffteilen bei nahegelegenen Händlern auf Planeten oder bei anderen vorbeifahrenden Schiffen. Der einfachste Ort, um einige zu ergattern, ist Jemison Mercantile in New Atlantis. Du findest es, indem du durch die Sicherheitskontrolle gleich hinter deinem Schiff gehst und dann nach links gehst, bis du das große JM-Symbol siehst.

Wenn du nicht genug Credits übrig hast, um dir so etwas leisten zu können, ist deine nächstbeste Option, die feindlichen Schiffe zu plündern, die du zerstörst. Beim Plündern besteht die Chance, dass sich in ihrem Inventar Raumschiffteile befinden, die direkt in den Frachtraum deines Schiffes übertragen werden. Um darauf zuzugreifen, findest du einen Kiosk auf der linken Seite des Cockpits deines Schiffes.

Du kannst auch Raumschiffteile in den schwebenden Frachtcontainern finden, die um viele Planeten und Monde herum zu sehen sind. Reise einfach von Planet zu Planet und verwende deinen Scanner, um in der Nähe befindliche Frachtcontainer zu erkennen. Jeder Container kann bis zu 3 Raumschiffteile enthalten!

Sei ein Samariter, rette andere Schiffe…

Die letzte Methode ist etwas mit der vorherigen Methode verwandt, wenn auch nicht genau. Wenn du ein Schiff bemerkst, das von feindlichen Schiffen angegriffen wird, kannst du ihnen helfen, indem du die feindlichen Schiffe besiegst und ihr Leben rettest. Solltest du angefunkt werden, könnte eine Belohnung winken. Wenn du “Ich könnte einige zusätzliche Reparaturteile gebrauchen.” auswählst, erhältst du, wie du dir denken kannst, einige kostenlose Raumschiffteile. Du kannst auch ein paar Credits verlangen, ganz wie du möchtest!

Wie du dein Raumschiff in Starfield reparierst

Sobald du Raumschiffteile in Starfield zur Verfügung hast, kannst du dein Raumschiff während des Kampfes reparieren. Nachdem dein Rumpf beschädigt wurde, drücke am PC die Taste “O” oder drücke den rechten Stick deines Controllers nach unten, um mit der Reparatur des Raumschiffs zu beginnen. Wenn du die Taste mehrmals drückst, wird für jede Betätigung ein zusätzliches Raumschiffteil verwendet, repariert jedoch dein Raumschiff viel schneller. Dies kann besonders nützlich sein, wenn du gerade im Kampf bist.

Wenn deine Reparaturen etwas weniger dringend sind, kannst du einen Raumschiffservice-Techniker aufsuchen und 1000 Credits ausgeben, um dein Raumschiff zu reparieren. Das kostet Credits, ermöglicht es dir aber, diese Raumschiffteile für den Fall aufzubewahren, dass du sie wirklich benötigst.

Wo findest du Raumschiffservice-Techniker?

Raumschiffservice-Techniker sind ziemlich leicht zu finden, mit einem in den Raumhäfen von New Atlantis, Akila City und Neon. Wenn du jedoch keine Lust hast, diese Städte zu besuchen, gibt es Techniker auch auf Paradiso (Porrima II, Porrima-System), Cydonia (Mars, Sol-System) und HopeTown (Polvo, Valo-System).

Starfield ist jetzt für Windows PC und Xbox Series X/S verfügbar.