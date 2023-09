Starfield: Wie kann man das Schiff umbenennen?

Der Name sollte zu euch passen oder nicht?

Der Ladebildschirm von Starfield am PC. - (C) Bethesda / Screenshot DailyGame

In Starfield können Spieler Raumschiffe kaufen, stehlen und beanspruchen, um sie ihrer Flotte hinzuzufügen. Einige der besten Schiffe im Spiel können durch das Abschließen von Quests wie der Mantis-Quest gefunden werden, die die Spieler mit dem Raumschiff Razorleaf belohnt. Aufstrebende Flottenkapitäne können jedoch ihr Schiff in Starfield umbenennen. Folge dafür nur den folgenden Schritten, um den Namen deines Raumschiffs in Starfield zu ändern:

Wie kann ich in Starfield also mein Schiff umbenennen?

Wenn Spieler zum ersten Mal in New Atlantis im Jemison-System landen, wird sich ein Schiffsdiensttechniker vorstellen. Die Schiffsdiensttechniker ermöglichen es den Spielern, ihre Schiffe zu modifizieren, aufzurüsten und umzubenennen.

Sprich mit dem Techniker und wähle “Ich möchte meine Schiffe anzeigen und modifizieren”.

Wähle auf dem ersten Bildschirm “Schiffsbauer” bzw. “Ship Builder”.

Wähle die Option “Flugprüfung” oder “Flight Check”.

Jetzt wähle “Schiff umbenennen” oder “Rename Ship”, indem du X auf dem Controller drückst.

An dieser Stelle könnt ihr alle nun den Schiffsnamen ändern. Bestätigt den neuen Namen und verlasst das Menü. Spieler können dies kostenlos tun.

Während ihr die Galaxie erkundet und zu neuen Städten reiset, werdet ihr wahrscheinlich auf die Stroud Eklund-Läden stoßen. Hier müssen Spieler nicht mit einem Techniker sprechen, um ihre Schiffe in diesen Läden zu modifizieren und neue Schiffe zu kaufen. Sie können mit dem Terminal des Ladens interagieren und die oben genannten Schritte verwenden, um das ausgewählte Schiff in Starfield umbenennen zu können.

Walter Stroud ist Mitglied der Constellation und besitzt “The Lodge” in Starfield, das als Hauptquartier für das Team dient. Leider erhalten die Spieler keinen Rabatt auf neue Schiffe und Upgrades. Einen der ersten Stroud Eklund-Läden, auf die die Spieler stoßen werden, finden sie in Neon City auf Volii Alpha im Volii-System, wenn sie der Hauptgeschichte folgen oder dort erkunden.

Starfield ist jetzt für den PC und die Xbox Series X/S verfügbar.