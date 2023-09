Starfield bricht Bethesda-Rekorde: Skyrim und Fallout übertroffen!

Starfield hat in weniger als einer Woche seit dem Early Access und nur einen Tag nach seiner offiziellen Veröffentlichung 6 Millionen Spieler erreicht. Das Spiel, das bereits jetzt als Bethesdas größte Veröffentlichung aller Zeiten gefeiert wird.

Mit diesem Rollenspiel hat Bethesda einiges gewagt, immerhin handelt es sich um das erste neue Franchise seit 25 Jahren! Und das Warten hatte mit 6. September 2023 für alle Spieler – die es wollten – ein Ende.

In Starfield geht es raus ins Weltall. Ein untypisches Setting für ein Bethesda-Spiel, trotzdem erinnert so viel im Spiel an andere Titel von Bethesda wie Oblivion, Skyrim oder Fallout. Trotz einiger PC-Probleme ist Starfield ein großartiges Spiel, dass selbst auf Steam, obwohl es im PC Game Pass verfügbar ist, täglich mehr als 250.000 Spieler erreicht (laut SteamDB.info).

Die Weiten des Weltraums erkunden mittlerweile über 6 Millionen Spieler. Auf Steam, Xbox, Windows und natürlich im PC/Xbox Game Pass, wo das Rollenspiel ebenfalls enthalten ist. Auch wenn Microsoft kurz zuvor die 1-Euro-Testaktion gestoppt hatte. All diese Spielmöglichkeiten zusammen ergeben den größten Spielestart aller Zeiten für Bethesda!

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW

— Starfield (@StarfieldGame) September 7, 2023