Starfield bietet ein Geheim-Feature, das Bethesda-Fans lieben

Entwickler: Bethesda Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 06/09/2023 Xbox

Mehr News, Artikel & Guides zu Starfield

Starfield, das von Bethesda entwickelte und lang erwartete Sci-Fi-Rollenspiel, hat endlich das Licht der Welt (im Early Access) erblickt. Doch während das Spiel bereits mit seiner riesigen Welt und der Fülle von Möglichkeiten beeindruckt, gibt es ein Geheimfeature, das die Fans besonders begeistert: einen versteckten Fotomodus.

Starfield ist zweifellos eines der größten Spiele seiner Generation. Es stammt von Bethesda, dem Team hinter erfolgreichen Rollenspielen wie The Elder Scrolls: Oblivion und Skyrim oder Fallout. Dies ist ihre erste neue Videospielmarke seit über 25 Jahren, mit mächtig großen Ambitionen. Mit tausenden erkundbaren Planeten, der Möglichkeit zur Anpassung deines Charakters und Raumschiffs sowie einer schier endlosen Menge an Aktivitäten und Erkundungsmöglichkeiten ist Starfield ein gewaltiges Unterfangen. Auch wenn es sich die Kritik mit zu vielen Ladezeiten und zu wenig Open World gefallen lassen muss.

Starfield steckt voller Geheimnisse

Bethesda hat jedoch viele Details über Starfield geheim gehalten und den Spielern die Freiheit gelassen, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Dennoch steckt das Rollenspiel voller Geheimnisse, und einige davon sind bewusst vor den Spielern verborgen. Eines dieser Geheimnisse betrifft den Fotomodus des Spiels.

Der Fotomodus von Starfield ist einfach zu verwenden und mit einem einzigen Tastendruck verfügbar, sobald du deinen Scanner aktiviert hast. Hier kannst du die atemberaubende Landschaft, aufregende Kampfmomente, beeindruckende Raumschiffe oder alles andere, was dich anspricht, einfangen. Doch was die Fans vielleicht nicht wissen, ist, dass die von dir aufgenommene Foto wird in den Ladebildschirmen des Spiels angezeigt. Statt der standardmäßigen Ladebildschirmgrafiken siehst du also deine eigenen Aufnahmen.

Wenn du Starfield als viel “persönlicher” haben möchtest, nutze den Fotomodus um alle Starfield Geheimnisse aufzudecken.

Starfield erscheint offiziell am 6. September 2023 für Windows PC und Xbox Series X/S. Übrigens läuft das Rollenspiel auf der leistungsschwächeren Xbox Series S optimal. Am PC gibt es noch einige Probleme mit manchen Grafikkarten, die Bethesda wohl in den nächsten Tagen und Wochen beheben wird. Bevor du startest, solltest du jedoch diese 5 Dinge über Starfield wissen.