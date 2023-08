Star Wars: The Old Republic bekommt Kanon-Beschreibung

Die "Star Wars"-Timeline reicht viele Jahrtausende in die Vergangenheit. Die Ära der Old Republic ist nun etwas klarer geworden.

Star Wars: Knights of the Old Republic (C) EA, BioWare

Star Wars ist weitaus mehr als nur die nunmehr neun Filme der Skywalker-Saga. Neben “Disney+”-Serien, die mal hervorragend, mal eher weniger gut, ausfallen, kann die Welt der weit, weit entfernten Galaxie mittlerweile auch Videospiele, Comics und Bücher vorweisen. Die besten Geschichten finden sogar gerade dort, außerhalb der Filme, statt.

Und weil das Universum, in dem all diese Geschichten angesiedelt sind, immer größer wird, hat Disney kürzlich die gesmmten Reihe in abgetrennte Ären eingeteilt, in der all die kanonischen Ereignisse stattfinden. So beispielsweise Der Fall der Jedi, welche jene Ära ist, in der die Sith erneut an die Macht kommen und die Prequel-Trilogie angesiedelt ist. Oder etwa Die Herrschaft des Imperiums, welche jene 19 Jahre mit einbezieht, die zwischen Episode III und IV verstreicht. Den Abschluss macht schlussendlich die “Neuer Jedi-Orden“-Epoche, die die Ereignisse nach den Sequels abdeckt und in der einer der kürzlich angekündigten Filme spielen soll.

Star Wars – Die Epochen im Überblick

Die Dämmerung der Jedi

Die Alte Republik

Die Hohe Republik (Bücher und Comics, Acolyte)

Der Untergang der Jedi (Episode I-III, Clone Wars)

Die Herrschaft des Imperiums (Jedi: Survivor, Andor, Rogue One, Solo, Rebels)#

Zeitalter der Rebellion (Episoden IV-VI)

Die Neue Republik (Ahoska, The Mandalorian, Book of Boba Fett)

Aufstieg der Ersten Ordnung (Episoden VII-IX)

Ein Neuer Jedi-Orden

Wer sich die oben angeführte Liste genau ansieht, der muss feststellen, dass es für drei Epochen jedoch noch kaum relevante Informationen gibt. Während Ein Neuer Jedi-Orden schon bald Gegenstand eines Films sein wird und auch Die Dämmerung der Jedi, welche 20.000 Jahren vor der Skywalker-Saga stattfindet, einen Adaption von Logan-Regisseur James Mangold erhält, bleibt eine Epoche jedoch weiterhin unbekannt; Die Alte Republik. Denn wie viele Fans schmerzlich wissen, Star Wars: Knights of the Old Republic ist längst nicht mehr Teil des offiziellen Kanons. Jene Zeit blieb bisher leider unberührt.

The Old Republic erhält Synopsis

Doch auf der offiziellen Seite bekamen Fans jetzt endlich wenigsten etwas mehr an Informationen. So wurde eine Beschreibung jener Ära angefertigt, die Fans schon mal einen Einblick in die Zeit gewähren soll, ohne dass es bisher Filme, Bücher oder Comics dazu gibt. Sie lautet folgendermaßen:

Die Republik wird unter den Welten des Galaktischen Kerns gegründet und der Jedi-Orden bildet sich, um sie zu beschützen.

Auch wenn jene Kurzbeschreibung nicht viel liefert, ist es das erste Lebenszeichen dieser oft vergessenen “Star Wars”-Ära. Und glaubt man Gerüchten, die um die kommende Serie “Acolyte” kursieren, könnten schon bald ehemalige Aspekte aus jener Zeit importiert werden.