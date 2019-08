Ein Trailer für The Mandalorian soll diese Woche während der D23 2019 Expo Premiere haben. Die erste Live-Action-Star Wars-TV-Show erhielt Anfang dieses Jahres ein eigenes Panel bei Celebration Chicago, wo die Teilnehmer einen exklusiven Einblick in das Filmmaterial erhielten. Leider wurde das nie für die breite Öffentlichkeit freigegeben, und die meisten Zuschauer mussten sich mit der Sammlung der veröffentlichten „mandalorianischen Standbilder“ begnügen, da sie darauf warten, dass weitere Marketingmaterialien auftauchen.

Glücklicherweise wird die Werbekampagne in nicht allzu ferner Zukunft fortgesetzt. Dieses Wochenende ist die neueste Ausgabe der alle zwei Jahre stattfindenden D23 Expo und das House of Mouse ist darauf vorbereitet. Alle Ecken der Galaxie in weiter Ferne zu präsentieren. Es ist nicht überraschend, dass eine ganze Präsentation dem bevorstehenden Disney + -Streaming-Service gewidmet ist, dass im November diesen Jahres starten wird. Da The Mandalorian ein wichtiges Verkaufsargument der Plattform ist, wird die Star Wars-Serie selbstverständlich ein Dreh- und Angelpunkt des Panels sein, und es sieht so aus, als gäbe es endlich einen Trailer.

Das THR-Interview mit Jon Favreau (der ausführende Produzent von The Mandalorian) erwähnt, dass die Show „am 23. August mit einem Trailer auf der D23-Konferenz geärgert werden wird“. Es sollte erwähnt werden, dass dies (noch) nicht offiziell von Disney bestätigt wurde, aber es macht Sinn, da D23 eine goldene Gelegenheit ist, die Serie hervorzuheben.

Es gibt keine bessere Möglichkeit, einen Hype für den Streaming-Service zu generieren, als einen überzeugenden Teaser für eine der größten Originalserien vorzustellen. Es wäre wohl eine Verschwendung, wenn nur D23-Teilnehmer das Filmmaterial sehen könnten. Die Entscheidung, während der Celebration im April keinen Trailer zu veröffentlichen, war sinnvoll, da der Start von Disney+ noch so weit entfernt war, aber jetzt sind es weniger als drei Monate. Früher oder später müssen Marketingmaterialien für die Massen freigegeben werden. Und natürlich zum kommenden Star Wars-Film, Episode 9.