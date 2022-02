Star Trek Picard Staffel 2: Alle Details zum Start und neuer Trailer online

Star Trek Picard: Staffel 2 - (C) Viacom, Amazon Original

Jean-Luc Picard (gespielt von Sir Patrick Stewart) beginnt in Kürze seine neueste Mission: Staffel 2 von Star Trek: Picard startet am 4. März exklusiv bei Prime Video weltweit, ausgenommen in den USA und Kanada). Nach dem 4. März 2022 wird wöchentlich am Freitag eine neue Folge zum Streaming freigeschalten.

Der offizielle Trailer (weiter unten) gibt uns Einblicke über die neue Staffel, in der Jean-Luc Picard in die Vergangenheit reisen muss, um die Zukunft der Galaxie zu sichern.

Neben dem bekannten Cast aus der ersten Staffel bekommen Star Trek: The Next Generation-Fans einen Charakter aus früheren Tagen zurück: “Q” (John de Lancie).

Star Trek Picard: Staffel 2 – Das erwartet uns

Dem legendären Jean-Luc Picard und seiner Crew steht eine aufregende neue Reise bevor: Sie brechen auf in die Vergangenheit. Picard stellt sich mutig den Gefahren der Erde des 21. Jahrhunderts, um in einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit die Zukunft der Galaxie zu retten. Er trifft dabei auf alte Freunde und neue Weggefährten und muss sich bei einer ultimativen Prüfung einem seiner größten Feinde stellen.

“Die Realität wurde gespalten”, eine “Abweichung der Zeit”. Und wenn man Hilfe braucht, sucht man sich bekannte Gesichter. So spielt auch Whoopy Goldberg ihre bekannte Rolle als Guinan wieder.

Star Trek: Picard wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert. In den USA und Kanada wird die zweite Staffel auf Paramount+ ausgestrahlt, einem Streaming-Service von ViacomCBS, der 2022 auch in Österreich und Deutschland starten wird.

Star Trek-Fans kommen auf ihre Kosten

Mit Star Trek: Picard ist Sir Patrick Stewart 2020 in seine ikonische Rolle als Jean-Luc Picard zurückgekehrt, die er sieben Staffeln lang in Star Trek: The Next Generation verkörperte. Die Serie folgt dem Charakter in das nächste Kapitel seines Lebens.

Als Executive Producer der zweiten Staffel fungieren Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Michael Chabon, Doug Aarniokoski, Dylan Massin, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry und Trevor Roth. Co-Showrunner der zweiten Staffel sind Akiva Goldsman und Terry Matalas.