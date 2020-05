Star Citizen kann für eine begrenzte Zeit kostenlos gespielt werden

Star Citizen von Cloud Imperium Games befindet sich seit fast einem Jahrzehnt in der Entwicklung, dank über 250 Millionen US-Dollar an Crowd-Funding-Ressourcen.

Obwohl es wirklich nicht abzusehen ist, wann das Spiel vollständig veröffentlicht wird, haben die Entwickler die Fans über neue Ergänzungen wie Städte, die für den Alpha-Build erstellt wurden, auf dem Laufenden gehalten und Nicht-Unterstützern die Möglichkeit geboten, mit kostenlosen Testversionen zu sehen, worum es bei dem ganzen Hype geht.

Die neueste kostenlose Testversion, die im Rahmen einer In-Game-Feier der Raumfahrt-Marine von Star Citizen, bekannt als ” Invictus Launch Week “, eingeführt wurde, startete und dauert bis zum 1. Juni. Sie fällt mit zwei Wettbewerben zusammen: “Coole Flugmanöver” und “Erstellen von Rekrutierungsplakaten” gemäß dem Twitter-Account des Spiels.

Star Citizen ist ein MMO, das sich auf simulierte Raumschiff-kämpfe und -handel konzentriert. Die Entwickler waren etwa zwei Jahre lang in einen Rechtsstreit mit Crytek verwickelt, um die Verwendung der CryEngine 3, die im Februar endgültig beigelegt wurde.

To celebrate Invictus Launch Week, #StarCitizen is FREE to fly from now until June 1st!

Simply head over to https://t.co/pA8jQxN4ZK, sign up, download, and take to the skies! pic.twitter.com/PNk9HLYtA9

— Star Citizen (@RobertsSpaceInd) May 23, 2020