Gewerkschaft in Südkorea protestierte in Squid Game-Kostümen

Gewerkschaftler in Südkorea gingen in Squid Game-Kostümen auf die Straße und erzeugten damit weltweite Aufmerksamkeit. In vielerlei Hinsicht.

Squid Game ist die große Überraschung auf Netflix, die dem Streaming-Dienst beinahe eine Milliarde US-Dollar eingespielt hat. Die Idee, Menschen im Wettkampf gegen viel Geld sterben zu lassen, begeistert Millionen Netflix-Nutzer weltweit. Die Serie ist weltweit in 90 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts. Natürlich war eines der Länder Südkorea, wo die Serie gedreht wurde.

In Südkorea nutzte man nun die Popularität der Netflix-Serie. Die Gewerkschaft ging auf die Straße, um die Regierung aufzufordern, die Arbeitnehmerrechte zu verbessern.

Mehrere zehntausende Südkoreaner versammelten sich in der Hauptstadt Seoul, um für bessere Arbeitnehmerrechte und höheren Mindestlohn zu protestieren. Wie man im obigen Tweet sehen kann, kleideten sich einige der Gewerkschaftsmitglieder wie Squid Game-Guards. Anscheinend haben einige von ihnen das Gefühl, unter dem gleichen Druck wie die in der Show zu stehen und kaum genug zu verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Squid Game noch nicht gesehen?

Mehr als 100 Millionen Menschen haben die Netflix-Serie bereits gesehen, falls ihr nicht dazu gehört, hier ein kurzer Überblick: Eine Gruppe von verschuldeten Menschen wurden eingeladen, um Kinderspiele zu spielen, um einen Haufen Geld zu gewinnen. Die große Wendung offenbart sich im ersten Spiel: Wer versagt wird getötet.

Den Demonstranten wird nicht die Waffe ins Genick gehalten, aber sie möchten anscheinend das Gefühl aufzeigen, dass sie sich in einer ähnlichen Position wie in der Netflix-Sendung sehen. Warum sie keine grünen Trainingsanzüge angehabt haben? “Diese sind nicht so auffällig”, so der Kommentar.

Mehr zu Squid Game

In Abu Dhabi veranstaltete man bereits eine “reale Version” der Netflix-Serie, ohne Tote. Wenn man es nicht so hautnah erleben möchte, der kann beruhigt werden: Netflix plant bereits ein Videospiel herauszubringen.