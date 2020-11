Spider-Man distanziert sich von den Avengers

Spider-Man PS4 hat viele Spieler überrascht und komplett aus den Socken geblasen! Dieses Game ist Spider-Man Feeling pur und konnte mit seiner Optik, dem genialen Gameplay und einer Action geladenen Story, einfach auf ganzer Länge punkten! Es wurde vor einigen Monaten bereits angekündigt, dass es ein Remaster für die PlayStation 5 geben wird. Derzeit kursieren viele Videos zum Grafik-Vergleich der beiden Versionen durchs Netz. Aber abgesehen von der Grafik wurde noch etwas verändert. Einer von Spideys Kommentaren der Bezug auf die Avengers nimmt wurde gelöscht. Distanziert sich da Spider-Man etwa von den derzeit nicht so beliebten Avengers?

Warum wird die Abwesenheit der Avengers nicht mehr kommentiert und distanziert sich damit das Spider-Man Game im Remaster von Square Enixs Avengers? Hier haben wir zwei Musterbeispiele für Helden-Games. Während Insomniac präsentiert hat wie man Fans rund um die Welt begeistert und in einem Spiel versinken lässt, Spaß haben lässt und dafür sorgt dass sich Alle auf den nächsten Titel freuen. Hat Square Enix das Gegenteil erreicht. Von Negativ-Meldungen überschüttet seit dem Launch des Games, heißt es jetzt sogar, dass es dem Studio mehr Geld kostet als es einbringt. Leider ein Schuss der sauber nach Hinten losging. Der Backlash auf allen Social Media Kanälen gegen das Game ist groß und die Unzufriedenheit ist mehr als laut.

Liegt es wohl an dieser schlechten PR, dass Spider-Man damit einfach nichts zu tun haben will? Nicht dass ein Spieler die Anspielung hört und glaubt, dies sei ein und die selbe Entwickler. Hier in dem Tweet von Greg Miller sieht und hört man den neuen Kommentar:

Interesting.

Spider-Man 2018 originally referenced the Avengers being on the West Coast in this scene.

This year, the Avengers game saw the team based in San Francisco.

Spider-Man Remastered on #PS5 no longer makes the West Coast reference. pic.twitter.com/W6zxNa4Jid

— Greg Miller (@GameOverGreggy) November 11, 2020