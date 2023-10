Spider-Man 2: Insomniac enthüllt Verbindung mit Wolverine-Spiel

Der Kreativdirektor von Spider-Man 2, Bryan Intihar, hat bestätigt, dass das Spiel im selben Universum spielt wie der kommende Titel von Insomniac, The Wolverine. Spider-Man 2 war für den Entwickler und die PS5 ein großer Erfolg, mit Rekordverkaufszahlen und hervorragendem Kritiken. Aufgrund der verschiedenen Projekte von Insomniac mit Marvel-Charakteren waren die Fans neugierig, wie die Spiele miteinander interagieren werden.

Wolverine, die Figur, wurde in Spider-Man 2 als eines der geheimen Easter Eggs angeteasert, aber ansonsten gab es nicht viel über die Verbindung zwischen den beiden Spielen zu erfahren. Obwohl beide Spiele von Insomniac entwickelt wurden, arbeiten verschiedene Teams daran. Aufgrund des Erfolgs von Insomniac, insbesondere auf der PS5, freuen sich die Fans jedoch auf The Wolverine und wohl alle zukünftigen Spiele der Spider-Man-Serie.

Spider-Man wird ein Teil von The Wolverine sein

Im Interview mit Kinda Funny Games bestätigte Bryan Intihar, der Creative Director von Spider-Man 2, dass die aktuellen Spiele im gleichen Universum wie The Wolverine stattfinden. Intihar sagte, dass beide Spiele im Universum 1048 angesiedelt sind, bevor er scherzhaft hinzufügte: “Ich glaube, ich habe das richtig verstanden.” Derzeit wird darüber spekuliert, ob ein Detail aus Spider-Man 2 möglicherweise auf das Setting von Wolverine hinweist. Intihar bestätigte lediglich, dass die Spiele im selben Universum spielen.

Basierend auf den Aussagen des Creative Directors scheint es, dass beide Spiele im gleichen Universum stattfinden, aber es wird anfangs nicht viele Überschneidungen geben. Als er zu dem scheinbaren Fehlen von Wolverine in Spider-Man 2 befragt wurde, erklärte Intihar, dass dies beabsichtigt war. Sein Ziel war es, ein großartiges Spider-Man-Spiel zu entwickeln und das Wolverine-Team separat arbeiten zu lassen.

Vor allem am Anfang gibt es Gründe, Insomniacs Spider-Man- und Wolverine-Reihe getrennt zu halten, obwohl sie im selben Universum spielen. Beide Charaktere sind vom Ton her sehr verschieden, und während die Fans die Versionen von Peter und Miles von Insomniac schon ziemlich gut kennen, ist die Umsetzung von Logan noch unklar.

Möglicherweise plant Insomniac weitere Marvel-Projekte. Es wurde gemunkelt, dass Insomniac an einem dritten Spiel arbeitet, welches auf einem Marvel-Comic basiert. Der erzählerische Leiter von Spider-Man 2 hat die Möglichkeit eines Venom-Spin-Off-Spiels erwähnt. Es wurde jedoch noch nichts bestätigt, da The Wolverine wahrscheinlich erst in ein oder zwei Jahren erscheinen wird. Angesichts des bisherigen Erfolgs hoffen viele Fans, dass Insomniac auch andere beliebte Comicfiguren adaptieren wird.