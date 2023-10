Spider-Man 2: Wie das Kampf System verbessert wurde

So viel wissen wir bereits über das Kampf System der beiden Spider-Man Charaktere

Das nächste Spider-Man-Spiel steht kurz bevor und es fügt seinen Vorgängern eine Menge frisches Material hinzu. Nach den Ereignissen von Marvel’s Spider-Man und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales wird Marvel’s Spider-Man 2 den Spielern ermöglichen, sowohl Peter Parker als auch Miles Morales als die beiden Beschützer von New York im Kampf zu kontrollieren. Obwohl es nicht mehr die Neuheit vergangener Titel von Insomniac hat, tut Marvel’s Spider-Man 2 immer noch viel, um seinen Platz als das neueste und großartigste Spider-Man-Videospiel zu verdienen.

Eine Fülle neuer Funktionen wird den Spielern schnell zur Verfügung stehen, darunter das Web-Gleiten, das das gefeierte Web-Schwingen ergänzt, zahlreiche Barrierefreiheitsfunktionen und neue Kampfoptionen. Frühere Spider-Man-Titel haben viel Experimentieren mit ihren Kämpfen gemacht, angefangen bei der stufenbasierten Spielweise von Spider-Man: Web of Shadows bis hin zu den jüngsten elektrizitätsbetriebenen Akrobatikfähigkeiten von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Spider-Man 2 scheint alle Lehren seiner Vorgänger im Kampf zusammenzuführen, und es sollte die Spieler lange experimentieren lassen, wenn es die richtige Mischung hinbekommt.

Der akrobatische Kampf in Spider-Man 2 soll die Vorgänger noch übertreffen

Die Grundlage für den Kampf ist immer noch in den vergangenen Abenteuern von Peter und Miles vorhanden, wobei sich beide schnell, fließend und mächtig anfühlen. Es wurden jedoch Anstrengungen unternommen, um die beiden Spider-Men zu unterscheiden, obwohl beide eine grundlegende Tastenanordnung und verschiedene Gadgets teilen werden. Die Hauptunterschiede zwischen den Superhelden werden ihre einzigartigen Fähigkeiten sein, die auf einem Verknüpfungsmenü mit den vier Tasten zugewiesen sind. Da die Gadgets auf verschiedene Verknüpfungen zugewiesen sind und alle durch kurze Abklingzeiten gesteuert werden, scheint es, dass die Spieler in jedem Kampf viele spektakuläre Moves einsetzen können.

Die Liste der Kampf Gadgets ist in Marvel’s Spider-Man 2 gewachsen, und obwohl sie nicht mehr alle über ein Radialmenü gleichzeitig verfügbar sind, sollten die Spieler jetzt nur das mit sich führen, was sie tatsächlich verwenden möchten. Zu den neuen Werkzeugen von Spider-Man gehören der Upshot, eine automatisierte Drohne, die Feinde startet, und die Flächengreiferfalle. Previews haben darauf hingewiesen, dass der Flächengreifer alle physikalischen Objekte in seiner Umgebung zusammenzieht, was den Kämpfen auch nachdem konsistentere Werkzeuge verfügbar sind, eine herrlich chaotische Note verleihen sollte.

Da Akrobatik bereits im Fokus der letzten beiden Spider-Man-Spiele von Insomniac stand, scheinen in dieses neue Elemente der Spielerwahl eingeflossen zu sein. Das wird am besten durch den verbesserten Stealth-Kampf veranschaulicht, der Spieler-erstellte Webseilplattformen und Mehrfachausschaltungen einschließt, was Miles’ Unsichtbarkeit noch effektiver machen sollte. Die Spielerwahl erstreckt sich jedoch auch auf die Barrierefreiheit, die nicht nur die umfangreiche Liste der Barrierefreiheitsfunktionen aus Marvel’s Spider-Man Remastered enthält, sondern auch neue Optionen wie das Verlangsamen des Spieltempos auf 70%, 50% und sogar 30%. All das sollte Marvel’s Spider-Man 2 für jeden Spielertyp zugänglich machen.

Spider-Man 2 und das Duo aus Miles und Peter

Die Feinheiten der Kampfänderungen gehen noch weiter. Nachdem Miles in seinem eigenständigen Spiel die Dinge übernommen hat, ist Peter Parker mit einem weiter aufgerüsteten mechanisierten Anzug zurück. Erinnert an seinen Mentor Otto Octavius, hat Peter jetzt die Iron Spider-Arme, die früher als Anzugfähigkeit dienten, als festen Bestandteil seines Kampfstils. Obwohl sie hauptsächlich auf spezielle Moves beschränkt sind, macht es Sinn, sich auf eine so ikonische Spider-Man-Anzugvariante zu konzentrieren, um Peters Kampf einen stärkeren Charakter zu verleihen.

Das kommt noch hinzu, dass er auch den Symbiontenanzug hat, der sein eigenes brutales Gameplay bietet, bei dem Gruppen von Feinden überwältigt werden, egal wo sie sind. Obwohl der schwarze Anzug besonders stark zu sein scheint im Vergleich zu anderen Kampfoptionen, könnte die Geschichte von Spider-Man 2 die Kraft des schwarzen Anzugs anerkennen und damit spielen, wie es weitergeht. Es scheint von einzigartigen Upgrades zu profitieren, daher wird nur die Zeit zeigen, wie sich Geschichte und Gameplay in Bezug auf den Symbiontenanzug und versprochene Begegnungen mit Venom verbinden.

Wenn Peter zwei Spielstile bekommt, ist es nur fair, dass Miles das Gleiche hat. Die genauen Details der beiden unterschiedlich gefärbten bioelektrischen Venom-Kräfte sind noch unbekannt, aber Miles wird sicherlich coole Fähigkeiten zur Verfügung haben. Selbst wenn Peter die berühmten Spider-Arme und den schwarzen Anzug hat, könnten einige Spieler immer noch die elektrischen Kräfte von Miles bevorzugen, die mit Elektros eigenen Kräften in ihrer spektakulärsten Form konkurrieren. Ob es sich um Kettenblitze, Riesenasern oder sogar Teleportation handelt, Miles hat seit seinem ersten Auftritt als Spider-Man viele Tricks gelernt.

Mit verbesserten Kampf Elementen werden auch Feinde in Spider-Man 2 stärker

Spider-Mans Schurkengalerie ist wieder in voller Stärke zurück. Mit der wachsenden Anzahl von Möglichkeiten, wie die Spider-Men ihre Feinde ausschalten können, ist es nur logisch, dass auch die Feinde zurückschlagen. Die Gegnergruppen sind oft groß, und ihre Vielfalt wird erhöht, um mitzuhalten. Von Scharfschützen und Drohnen über Sprengstoffexperten bis hin zu Jägern, die Spider-Man mit ihren eigenen Netzen fesseln, werden die Spieler bei der Bewältigung aller Arten von Feindgruppen und Superschurken auf Trab gehalten. Da es sogar einen Typ von Feind gibt, der die Spielerfähigkeiten in der Nähe sperren kann, wird etwas Planung in den Kämpfen von Spider-Man 2 notwendig sein.

Paraden können jedoch dazu beitragen, den Druck etwas zu mildern. Während kreative Spieler im originalen Marvel’s Spider-Man begrenzte Möglichkeiten fanden, mit Hilfe von Anzugfähigkeiten Schockwellen zu parieren, ist das Parieren jetzt eine dedizierte Taste. Bestimmte Nahkampf-orientierte Feinde sollten anfällig für Paraden sein, besonders wenn sie zu wendig für einfaches Ausweichen sind.

Nicht alles kann pariert werden, und einige Angriffe wie die zuvor erwähnten Kugeln der Scharfschützen werden als unblockierbar markiert. Dennoch sollten Paraden ein nützliches Werkzeug in den Bemühungen beider Spider-Men sein, die Straßen zu säubern, und werden wahrscheinlich zu verheerenden Nachschlägen führen. So ähnlich wie das Gameplay von Marvel’s Spider-Man 2 zu den beiden vorherigen Spielen aussehen mag, bringt es viele neue Elemente auf den Tisch, die alle wie kluge Weiterentwicklungen der charakteristischen und vielseitigen Kampfstile von Spider-Man aussehen.

Marvel’s Spider-Man 2 wird am 20. Oktober exklusiv für die PS5 veröffentlicht.