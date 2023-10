Spider-Man 2: Easter Egg deutet auf Daredevil-DLC hin

Insomniac Games hat ein ungewöhnliches Easter Egg in Marvel’s Spider-Man 2 bestätigt und angedeutet, dass Daredevil in einem zukünftigen Update oder DLC auftauchen könnte. Die bisher von Insomniac entwickelten drei Spider-Man-Spiele sind beeindruckende Open-World-Erlebnisse, die viele interessante Details und Geheimnisse enthalten – Daredevil ist nur eins davon. Angesichts der Tatsache, dass es noch viele Verbündete und Schurken von Spider-Man gibt, die noch nicht aufgetaucht sind, ist Daredevil möglicherweise nicht die Figur, die die Fans erwartet hätten. Jedoch könnte Insomniac ihn als Nächstes in den Titel bringen.

In beiden Versionen von Spider-Man, dem Originalspiel von Insomniac und dem Nachfolger mit Miles Morales, gibt es ein interessantes Easter Egg von Daredevil. In Hell’s Kitchen befindet sich ein Gebäude, an dem ein Schild mit der Aufschrift “Nelson und Murdock” angebracht ist, was auf die bescheidene Anwaltskanzlei von Daredevil hinweist. An der nahe gelegenen Tür hing ein auffälliger rosafarbener Zettel mit dem Wort “NOTICE”, was von den Fans als Zwangsräumung interpretiert wurde. In Spider-Man 2 war immer noch die Ankündigung für eine mögliche Räumung zu sehen, aber die Namen Nelson und Murdock wurden vom Schild entfernt.

Wird Daredevil in Zukunft ein Teil von Spider-Man 2?

IGN hatte kürzlich die Chance, Bryan Intihar, den Creative Director von Insomniac, im neuesten Beyond-Podcast zum Easter Egg in Spider-Man 2 zu befragen. Intihar wurde gefragt, ob das Nelson- und Murdock-Zeichen beabsichtigt oder ein Fehler war. Er antwortete mit einer Augenbraue und sagte: “Das ist eine gute Frage. Bleiben Sie dran. Aber ein guter Fund.” Mit anderen Worten, Intihar teilt den Fans mit, dass ihre Frage vielleicht in Zukunft beantwortet wird.

"That's a good question," said Insomniac senior creative director Bryan Intihar when asked about the missing Nelson and Murdock plaque in Marvel’s Spider-Man 2. "Stay tuned. Good find though." https://t.co/y9r6PIrT68 pic.twitter.com/ihEgfqIwM9 — IGN (@IGN) October 27, 2023

Das erste Spider-Man-Spiel von Insomniac beinhaltete 3 DLC-Kapitel, welche wichtige Figuren wie Black Cat, Hammerhead, Wraith und Silver Sable inkludierten. Wenn Spider-Man 2 veröffentlicht wird, ist es realistisch zu erwarten, dass weitere DLCs mit anderen Marvel-Charakteren angeboten werden. Allerdings gibt es keine Garantie dafür, da das Miles Morales-Spiel keinen Story-DLC erhalten hat.