Marvel’s Avengers sorgt für Verluste bei Square Enix

Die HD Games-Sparte von Square Enix verzeichnete im Quartal der Veröffentlichung von Marvel’s Avengers einen Verlust von 62 Mio. USD, obwohl das Unternehmen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres ein Wachstum verzeichnete.

Während Square Enix die tatsächlichen Verkaufszahlen für Avengers nicht teilte, deuten die jüngsten Gewinnzahlen darauf hin, dass es unter den Erwartungen liegt. In seinen jüngsten Ergebnissen für die drei Monate, in dem Avengers veröffentlicht wurde – meldete das japanische Unternehmen einen Nettoumsatz von 23,7 Mrd. Yen, was einem Rückgang von 30 Prozent gegenüber dem Vorquartal (34,1 Mrd. Yen) entspricht, was wohl dem Final Fantasy 7 Remake zu verdanken war, das zudem nur auf einer Plattform erschienen ist.

Das Betriebsergebnis wurde gegenüber dem Vorquartal zudem noch stärker belastet und zwar weil der Gewinn von 12,5 Mrd. Yen auf einen Verlust von 6,5 Mrd. Yen abgesunken ist. Laut dem in Japan ansässigen Analysten David Gibson deuten die Zahlen darauf hin, dass Avengers Square Enix fast 190 Millionen US-Dollar für Produktion und Vermarktung gekostet hat, aber nur rund 3 Millionen Einheiten davon verkauft wurden.

Schon die Beta stieß bei vielen Spielern auf keinen großen Anklang.

Unter Berücksichtigung der ersten sechs Monate zum 30. September stieg der Umsatz von Square Enix gegenüber dem Vorjahr um 43% auf 172 Mrd. Yen (1,67 Mrd. USD) und der Gewinn um 46% auf 16 Mrd. Yen (155 Mio. USD). Dies wurde von Final Fantasy VII Remake sowie von Spielen für mobile Geräte und PC-Browser vorangetrieben.

In den USA schien Avengers einen starken Start zu haben, wo es das meistverkaufte Spiel im September war. Bis Oktober wurde jedoch berichtet, dass Matchmaking-Probleme in Avengers durch eine sinkende Spielerzahl verschärft wurden. Selbst auf der Konsole ist es seit dem Start des Spiels im September Berichten zufolge schwieriger geworden, andere Spieler zu finden, mit denen man sich zusammenschließen kann.

Der Entwickler Crystal Dynamics sagte später, er sei zuversichtlich, dass die Spieler zu Marvel’s Avengers zurückkehren würden, da sie weiterhin Inhalte und Verbesserungen nach der Veröffentlichung für das Superheldenspiel planten.

Scott Amos, Studio-Leiter von Crystal Dynamics, listete eine Reihe von Funktionen auf, die zu Avengers hinzugefügt werden sollen, darunter neue Missionstypen, ein neuer Außenposten und neue Charaktere, darunter Kate Bishop und Clint Barton.