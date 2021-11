SEGA kündigt virtuelles Sonic-Konzert mit Steve Aoki zum 30. Jubiläum an

Steve Aoki wird ein virtuelles Sonic-Konzert abhalten. - (C) SEGA, Aldo Carrera via KochMedia - Bildmontage DG

Keine Angst, es werden keine Torten durch den Monitor fliegen! Als Teil der Feierlichkeiten zu Sonics 30-jährigem Jubiläum veranstaltet SEGA am 30. November, gemeinsam mit dem weltbekannten EDK-Künstler, DJ und Produzenten Steve Aoki, ein virtuelles Konzert. Am gleichen Tag feiert auch der Künstler seinen Geburtstag!

Dieses einzigartige Konzert findet in einem digital erstellten Sonic-Universum statt und versetzt die Zuschauer in ikonische Umgebungen, beispielsweise die Green Hill Zone, die Chemiefabrik und viele mehr.

Advertisment

Das 60-minütige Set enthält Originalsongs von Steve Aoki sowie neu interpretierte Versionen von Sonics Favoriten, aus der 16-Bit-Ära von SEGA Genesis bis in die heutige Zeit.

Einen kleinen Vorgeschmack dafür gibt es auf YouTube zu sehen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wo kann man das Sonic Geburtstagskonzert mit Steve Aoki sehen?

Das virtuelle Konzert kann auf dem Sonic the Hedgehog-YouTube-Kanal und Twitch-Channel verfolgt werden.

Es startet am 30. November 2021 um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Das erste Sonic the Hedgehog-Spiel erschien am 23. Juni 1991 in USA/Europa bzw. am 26. Juli 1991 für das Sega Mega Drive und wurde vom Sonic Team entwickelt. Seitdem folgten unzählige Spiele auf über mehr als 30 verschiedenen Systemen. Nächstes Jahr soll auch der zweite Sonic-Kinofilm folgen, nachdem der erste Film von Jeff Fowler mit James Marsden, Ben Schwartz (als Sonics Original-Stimme), Tika Sumpter und Jim Carrey ein Kassenerfolg war.

Außerdem ist ein neues Videospiel in Arbeit, dass sehr an Sonic Adventures erinnern soll.