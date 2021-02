Smash Bros Ultimate finale 2 DLC Charaktere: Leak bei Konzert?

In den letzten offiziellen Reveals, haben wir erfahren das Sephiroth dem Kader hinzugefügt wird ebenso wie Pyra/Mythra. Jetzt fehlen aber noch genau 2 Figuren des DLC Squad. Es sieht so aus, als hätte ein bevorstehendes Konzert diese versehentlich verraten. Der Leak der 2 DLC Charaktere für Smash Bros Ultimate passierte wohl über die Tracklist für das Konzert.

Hier Fehlen noch 2 Charaktere in Smash Bros Ultimate

Im Januar bereits wurde ein Konzert angekündigt, dass Nintendo zum Reveal des Fighter Packs abhalten will. Dieses Konzert soll die Game Melodien der bisherigen aber auch der kommenden Charaktere in Smash Bros Ultimate spielen. Ein Konzert dass 3 Stunden dauern soll. Die Trackliste dieses geplanten Konzerts ist bekannt geworden und birgt wie es scheint ein gewaltiges Leak.

Neben den erwarteten Themes von Pokemon, Donkey Kong und The Legend of Zelda, finden sich auf der Trackliste auch Songs für Sephiroth bzw. Pyra/Mythra. Der Leak aber kommt in Form der Songs „Proof of a Hero“, ein Lied dass aus Monster Hunter bekannt sein sollte und „N. Sanity Beach“ der wohl größten Überraschung. Denn dieser Track stammt aus dem Original Crash Bandicoot.

Kommt Crash Bandicoot zu den Smash Bros?

Wenn dieser gewaltige Leak stimmt, bekommen wir nicht nur einen Monster Hunter Jäger als DLC Figur, sondern einen der legendärsten PlayStation Charaktere. Crash Bandicoot in den Reihen der Smash Bros Ultimate Charaktere würde aber vom „Typ“ perfekt passen.

Ein ähnliches Leak kam bereits auf der Seite von Crash ans Tageslicht zu diesem Crossover, wurde aber damals als Gerücht abgetan. Es scheint sich aber zu erhärten und die Zeichen stehen momentan sehr gut, dass Crash bald mitkämpfen soll.