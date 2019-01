Es wurde entdeckt, dass Nintendo in Kürze ein neues Update für Super Smash Bros. Ultimate veröffentlichen wird.

Offenbar wird die Version 2.0.0 in der nächsten Woche basierend auf den Servern des Unternehmens in Betrieb gehen. Eine offizielle Ankündigung sollte in Kürze erfolgen.

Nach der Aktualisierung von Super Smash Bros. Ultimate für den Nintendo Switch sind Replays, die mit früheren Versionen erstellt wurden, nicht mehr zugänglich. Man sollte, wenn man die Replays noch haben möchte, sie jetzt speichern und konventieren.

Super Smash Bros. Ultimate erschien Anfang Dezember 2018 exklusiv für die Hybrid-Konsole und konnte sich laut Aussagen des Nintendo-Präsidenten bisher weltweit 5 Millionen Mal verkaufen.

