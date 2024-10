Silent Hill 2 Guide: Alle Codes für Tresore, Tastenfelder und Schlosskombinationen

Silent Hill 2 ist das Remake des legendären Horror-Spiels von Konami aus dem Jahr 2001. Die Neuauflage wurde vom Bloober Team entwickelt, das für seine Arbeiten an Spielen wie Layers of Fear und The Medium bekannt ist.

Das Originalspiel forderte die Spieler mit einer Vielzahl an Rätseln heraus, wobei die Schwierigkeitsgrade der Rätsel zu Beginn des Spiels einstellbar waren. Das gilt auch für das Remake. Nach dem Start des Spiels kann jedoch nur noch der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe verändert werden, den für Rätsel kann man nachträglich nicht mehr ändern.

In diesem Silent Hill 2 Guide stellen wir euch schnell und einfach alle Codes und Lösungen für Tresore, Tastenfelder und Schlosskombinationen zur Verfügung. Der Schwierigkeitsgrad der Rätsel in diesem Guide ist auf „Standard“ eingestellt.

East South Vale “Grand Market”: 4444 Wood Side Apartments “Zimmer 206”: Rechts 13, Link 7, Rechts 11 Blue Creek Apartments “Zimmer 202”: 373 West South Vale „Jacks Inn Motel“: 0451 Brookhaven Krankenhaus “Rezeption”: 724 Brookhaven Krankenhaus “Schwesternzimmer”: 3578 Brookhaven Krankenhaus “Kiste”: 9659 Brookhaven Krankenhaus „Kiste“: 1622

Das Remake bleibt der düsteren Atmosphäre und der spannungsgeladenen Handlung des Originals treu und bietet gleichzeitig verbesserte Grafiken und Spielmechaniken. Spieler können sich erneut in die albtraumhafte Welt von Silent Hill begeben und die schrecklichen Geheimnisse dieser verlassenen Stadt aufdecken.

Mit diesem Guide seid ihr bestens vorbereitet, um die Herausforderungen von Silent Hill 2 zu meistern und euch voll und ganz auf das schaurige Erlebnis einzulassen.

Weitere Silent Hill 2 Guides für Rätsel

Hier findet hier die Silent Hill 2 Guides zu den Rätseln, die teilweise etwas aufwendiger sind und mehr Erklärungen brauchen um gelöst zu werden. Allerdings sind darin auch jeweils nochmal die benötigten Codes mit aufgelistet. Die Guides sind teilweise noch in der Erstellungen und werden über die Tage nach und nach ergänzt.

Alle Eastern South Vale Rätsel-Lösungen Alle Wood Side Apartments Rätsel-Lösungen Alle Blue Creek Apartments Rätsel-Lösungen Alle Brookhaven Hospital Rätsel-Lösungen Alle Toluca Prison Rätsel-Lösungen Alle Lakeview Hotel Rätsel-Lösungen

