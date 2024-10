Silent Hill 2 Guide: Alle Toluca Gefängnis Rätsel-Lösungen

In diesem Silent Hill 2 Guide zeigen wir dir alle Rätsel, die im Toluca Gefängnis vorkommen. Dazu gehört das Galgen-Puzzle sowie das Generator-Rätsel und den Code für die Schreibmaschine. Falls ihr bei den Codes schneller durch gehen wollte, könnt ihr euch unsere Übersicht für Codes nutzen. Das Gefängnis erreichst du, nachdem du das Brookhaven Krankenhaus abgeschlossen hast. Bitte beachte, dass für die Rätsel der Schwierigkeitsgrad „Standard“ verwendet wurde.

Generator-Rätsel

Der Generator befindet sich hinter der Tür mit der kopflosen Schlange im Bereich des Todestrakts. In der Todeskammer gibt es einen Generator, den du mit Strom versorgen musst. Dazu musst du Schalter in einer bestimmten Reihenfolge umlegen: 6, 4, 5, 1, 3, 2. Alle Schalter sollten nun nach oben ausgerichtet sein, und die Nadel in der Anzeige sollte sich im roten Bereich befinden. Ist das der Fall, lege den großen Hauptschalter um, und du hast das Generator-Rätsel abgeschlossen.

Code für die Schreibmaschine

Diese findest du im 3F im Gefängnis im Büro des Aufsehers. Hier musst du tatsächlich nichts anderes tun, als viermal die TAB-Taste zu drücken. Die Schreibmaschine wird automatisch „SICK“ schreiben, und du erhältst das nächste Gewicht für die Waage im Hof.

Galgen-Puzzle

Nachdem du alle Gewichte gefunden hast, bekommst du von der Statue einen Galgenhebel. Mit diesem gehst du zu den Galgen, die sich hinter der Statue ebenfalls auf dem Hof befinden. Wenn du den Hebel einsetzt und ziehst, öffnet sich die Tafel vor dir. Jetzt musst du die Geschichtsfetzen, die auf dem Boden liegen, den oberen richtig zuordnen.

„Ich will keine Gnade…“ + „Ich bedauere den Tod der Kinder sehr…“ „Ich stahl eines andren Brot…“ + „Wenn du’s dennoch wissen musst..“ „Recht habt ihr, ich nahm das Kind…“ + „Mein liebes Kind, Du kannst nicht mehr fliegen…“ „Die Sonne küsst den Horizont…“ + „Dann bin ich blitzschnell aufgebrochen…“ „Mutter, liebste Mutter mein…“ + „Du warst immer gut zu mir…“ „Ich wartete lange, ich ließ mir Zeit…“ + „Die Wahrheit ist, ich zögerte nicht…“

Hast du alles zusammengesetzt, verlangt das Rätsel von dir, an einem der Galgen zu ziehen, und zwar an einem, der tugendhaft war. Insgesamt gibt es zwei richtige Lösungen; an welchem der beiden du ziehst, ist egal. Du gelangst an den gleichen Ort, wenn du durch die Fallgrube fällst. Nimmst du den falschen, landest du in einer Grube mit jeder Menge Gegner. Die richtigen Antworten sind „Ich will keine Gnade…“ und „Ich stahl eines andren Brot…“. Das waren bei mir Nr. I und Nr. II. Ziehe also an einem der beiden Galgen, um aus dem Gefängnis zu entkommen.

Damit sind alle Rätsel im Toluca Gefängnis abgeschlossen und es folgt das Labyrinth und dann das Lakeview Hotel. Eine Übersicht aller Codes für Tresore, Schlösser oder Tastenfelder haben wir auch euch ebenfalls zusammen gestellt.

