Silent Hill 2 Guide: Alle Brookhaven Krankenhaus Rätsel-Lösungen

In diesem Silent Hill 2 Guide zeigen wir dir alle Rätsel, die im Brookhaven Krankenhaus vorkommen. Dazu gehört das Hand-Puzzle sowie das Röngten-Puzzle, das verkettete Kiste-Puzzle und den noch einige Codes. Falls ihr bei den Codes schneller durch gehen wollte, könnt ihr euch unsere Übersicht für Codes nutzen. Das Krankenhaus erreichst du, nachdem du die Blue Creek Apartments abgeschlossen hast. Bitte beachte, dass für die Rätsel der Schwierigkeitsgrad „Standard“ verwendet wurde.

Rezeption Vorhängeschloss

Das Vorhängeschloss befindet sich in den hinteren Räumen am Empfang und verschließt einen Schlüsselkasten. In einer Notiz, die du dort findest, steht, dass du zum Untersuchungsraum Nr. 3 musst. Zerschlage das Fenster des Raums und klettere hinein. In einer Schublade findest du einen weiteren Zettel, der dir sagt, dass du in der Lobby die Krankenschwestern, Doktoren und Bäume zählen sollst. Kehre in die Lobby zurück und sieh dir die Fotos an den Wänden an. Wir finden dort 7 Krankenschwestern, 2 Doktoren und 4 Bäume.

Der Code für das Vorhängeschloss ist also 724.

Schwesternzimmer Tastenfeld

Das verschlossene Schwesternzimmer befindet sich im 2F. Der eigentliche Hinweis für den Code findet man erst wesentlich später bei der Erkundung des Krankenhauses. Hast du es geschafft, in den Innenhof im 1F zu gelangen und bist bis zum Arztzimmer vorgedrungen, findest du eine Notiz mit der Tastaturkombination. Gehe zurück zum Schwesternzimmer und gib den Code 3578 ein.

Röntgen-Puzzle und Vorhängeschloss-Code

Der Code für das Vorhängeschloss im 3F wird dir durch das Lösen des Röntgen-Puzzles erlangt. Das ist gar nicht so schwer. Die ersten Röntgenbilder findest du direkt im Zimmer mit dem Röntgengerät. Hebe sie auf und klemme sie an die Vorrichtung zum Anschauen der Bilder. Das fehlende Bild findest du, nachdem du das Schwesternzimmer geöffnet hast. Gehe durch den Behandlungsraum, wo du ein vergammeltes Röntgenbild in der Badewanne findest. Je nachdem, wie du dich durch das Krankenhaus bewegst, solltest du eventuell im 1F in der Küche den Schimmelentferner gefunden haben. Kombiniere beides miteinander und du erhältst ein sauberes Röntgenbild.

Kehre zurück in den 3F ins Zimmer für das Röntgen-Puzzle und ordne die Bilder entsprechend an. Hast du das erledigt, erhältst du den Code 4, 37, 12. Gib diesen nun ins Zahlenschloss ein, das die Tür versperrt. In welche Richtung du drehen musst, siehst du direkt links an die Tür gekritzelt.

