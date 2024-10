Silent Hill 2 Guide: Alle Blue Creek Apartments Rätsel-Lösungen

In diesem Silent Hill 2 Guide zeigen wir dir alle Rätsel, die in den Blue Creek Apartments vorkommen. Dazu gehört das Uhren-Puzzle sowie das Wippen-Rätsel und den Code für das Motten Schloss. Die Blue Creek Apartments erreichst du, nachdem du die Wood Side Apartments abgeschlossen hast. Bitte beachte, dass für die Rätsel der Schwierigkeitsgrad „Standard“ verwendet wurde.

Uhren-Puzzle

Bis du auf das Uhren-Puzzle triffst, dauert es etwas, da du zuvor ein gutes Stück der Blue Creek Apartments erkunden musst. Gelangst du dann zu Zimmer 212, findest du dort eine Standuhr. Um das Rätsel zu lösen, musst du den Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger finden und entsprechend einstellen.

Wir fangen an mit dem Stundenzeiger. Diesen findest du in Zimmer 305 im Grammophon, das dort von der Decke hängt. Um es herabzusenken, musst du das Ventil besorgen, welches sich in Zimmer 304 befindet. Gehe dazu in Zimmer 307 und klettere über den Balkon zu Zimmer 305. Wichtig ist, dass sich der Schlüssel für Zimmer 306 bereits in deinem Besitz befindet. Schließe Zimmer 306 auf und krieche durch den Gang neben der Couch in Zimmer 304, wo du das Ventil finden wirst. Kehre zu dem Rohr in Zimmer 307 neben dem Grammophon zurück und benutze es, um das Grammophon herunterzulassen. Interagiere damit und du erhältst den Stundenzeiger. Kehre zur Uhr in Zimmer 212 zurück und setze den Zeiger ein. Stelle ihn auf die 9, was die Tür mit dem „H“ darauf öffnen wird.

Zimmer 210 erreichst du von 212 aus über den Balkon. Verlasse einfach das Zimmer und gehe nach rechts, du kannst es nicht verfehlen. Durchsuche den Raum und sage James dreimal, dass er die Toilette durchsuchen soll. Wenn er die Hand wieder herauszieht, hat er den Minutenzeiger in der Hand. In 210 findest du auch das Wippen-Rätsel, dessen Lösung du weiter unten findest. Kehre zu Zimmer 212 zurück und setze den Zeiger ein. Stelle ihn nun auf die 2, was die Tür mit dem „M“ öffnen wird, das ist die mit den toten Motten davor.

Es fehlt jetzt nur noch der Sekundenzeiger. Dafür musst du das Motten-Rätsel lösen und bekommst damit den Code für das Schloss. Den Code findest du in unserer allgemeinen Übersicht für Codes oder direkt unter dem Uhren-Puzzle-Abschnitt. Hast du das Schloss geöffnet, muss James nur noch in das Loch greifen und den Sekundenzeiger hervorholen. Bringe ihn zurück zur Standuhr in Zimmer 212 und stelle ihn auf die 3. Damit hast du das Uhren-Puzzle gelöst und kannst zu der großen Tür mit dem „S“ darauf gehen.

Motten-Rätsel

Um das Motten-Rätsel zu lösen, musst du dich in dem Raum mit dem großen „M“ alias Zimmer 202 genau umsehen. Du findest dort verschiedene Motten mit Symbolen wie Auge, Mond und Totenkopf. Zähle die Icons jeweils zusammen und du kommst auf 8 Monde, 5 Augen und 2 Totenköpfe. Neben dem Schloss findest du Rechenaufgaben, bei denen du die Zahlen einsetzen musst.

8 – 5 = 3 2 + 5 = 7 5 – 2 = 3

Der Code für das Schloss ist also 373.

Wippen-Puzzle

Um das Wippen-Puzzle in Zimmer 210 erledigen zu können, musst du zwei Figuren finden. Breche durch die Wand in der Küche in Zimmer 210 und hole zuerst den Minutenzeiger aus der Toilette. Ist das erledigt, verlasse das Badezimmer und schaue in den Schrank zu deiner Linken. Dort findest du die Taubenfigur.

Nachdem du die Taubenfigur erhalten hast, verlasse 210 und gehe den Korridor hinauf in Zimmer 209. Benutze die rechte Tür, um durch die kleineren Räume zu gehen, bis du das Badezimmer erreichst. Zerschlage das Glas und schnappe dir das missgebildete Figurenteil.

Verlasse 209 und gehe zu Zimmer 211 und töte die beiden Monster, die dort auf dich warten. Nimm dann den Schwanenkopf vom Haken und kombiniere ihn mit dem missgebildeten Figurenteil. Kehre zu 210 zurück und setze beide Figuren auf die Wippe, welche nun ins Gleichgewicht gebracht werden muss. Dazu musst du einfach nur noch den Schwan zweimal weiter nach innen setzen.

Damit sind alle Rätsel in den Blue Creek Apartments abgeschlossen und es folgt das Brookhaven Krankenhaus. Eine Übersicht aller Codes für Tresore, Schlösser oder Tastenfelder haben wir auch euch ebenfalls zusammen gestellt.