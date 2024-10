Silent Hill 2 Guide: Alle Wood Side Apartments Rätsel-Lösungen

In diesem Silent Hill 2 Guide zeigen wir dir alle Rätsel, die in den Wood Side Apartments vorkommen. Dazu gehört das Münzkabinett-Puzzle mit den drei Münzen sowie den Code für den Safe in Zimmer 206, der allerdings Teil des Münzkabinett ist. Die Wood Side Apartments erreichst du, nachdem du den Eastern South Vale Bereich abgeschlossen habt. Bitte beachte, dass für die Rätsel der Schwierigkeitsgrad „Standard“ verwendet wurde.

Münzkabinett-Puzzle

Das Münzkabinett findest du direkt im Office-Bereich im 1F, dieser liegt direkt gegenüber vom Eingang. Im hinteren Bereich in einer Ecke findest du das Münzkabinett mit einem Rätsel, das darauf hindeutet, dass du insgesamt drei Münzen benötigst, um es zu lösen.

Fangen wir mit der Münze (Mann) an. Diese bekommst du, wenn du den Safe-Code herausfindest und löst. In Zimmer 208 gibt es einen Schrank, lege dort den goldenen Apfel hinein, den du im Zimmer 108 gefunden haben solltest. Danach kannst du den Schrank zur Seite schieben und gelangst in Zimmer 206. Dort steht in der Mitte ein Tresor und das dazugehörige Rätsel steht an der Wand geschrieben. Die Lösungen findest du ebenfalls an den Wänden. Der Code, den du benötigst, um den Tresor zu öffnen, lautet: Rechts 13, Links 7, Rechts 11.

Jetzt kümmern wir uns um die nächste Münze (Frau). Wir entdecken die Münze erstmals im Müllschacht des Wachraums im 2F. Bis wir an diese ran kommen, dauert es leider noch einige Zeit. Bewege dich durch den Apartment-Komplex, bis du den Schlüssel für die kleine Treppe im 2F erhältst. Dort kannst du dann hoch in den 3F und in den Waschraum gehen. In diesem findest du einen Six-Pack Cola auf dem Tisch und ebenfalls einen Müllschacht. Öffne den Schacht und wirf das Six-Pack hinein. Die Münze rutscht mit dem Müll nach unten und landet im Innenhof. Gehe dorthin und sammle die Münze (Frau) ein.

Um die dritte Münze (Schlange) zu erhalten, gehe zurück in das nördliche Treppenhaus und bewege dich zu Zimmer 116. Nach einer kleinen Sequenz mit Edie kannst du durch das offene Fenster in einen weiteren Innenhof klettern. Beachte dabei, dass du dort auf fünf Monster treffen wirst, die du zuerst besiegen musst, bevor du weitermachen kannst. Sind die Gegner erledigt, solltest du im Pool einen roten Kinderwagen sehen. In diesem findest du die letzte Münze (Schlange). Nun hast du alle drei Münzen eingesammelt. Kehre jetzt zum Münzkabinett im Office-Bereich zurück.

Um das Puzzle abzuschließen, müssen wir die Münzen in insgesamt vier Runden unterschiedlich platzieren. Alle drei Münzen haben andere Abbildungen auf der Rückseite, die wir auch für das Rätsel nutzen müssen. Platziere die Münzen in den Runden wie folgt:

Runde: Mann – Leer – Frau – Blume – Leer Runde: Leer – Schwert – Leer – Frau – Blume Runde: Leer – Leer – Mann – Grabstein – Schlange

Für die vierte Runde fragt dich das Rätsel „wer trägt die Schuld“ und die entsprechende Münze (Frau, Mann oder Schlange) wird dann oben platziert. Hier gibt es kein richtig oder falsch, nimm also die Münze, von der du denkst, dass sie die Schuld an dem tragischen Schicksal trägt. Damit sind alle Rätsel in den Wood Side Apartments abgeschlossen und es folgt die Blue Creek Apartments. Eine Übersicht aller Codes für Tresore, Schlösser oder Tastenfelder haben wir auch euch ebenfalls zusammen gestellt.

