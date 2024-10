Silent Hill 2 Guide: Alle Lakeview Hotel Rätsel-Lösungen

In diesem Silent Hill 2 Guide zeigen wir dir alle Rätsel, die im Lakeview Hotel vorkommen. Dazu gehört das Musik Box-Puzzle sowie das Spiegel-Puzzle, Bücherregal-Puzzle und den Code für den Koffer und Safe. Falls ihr bei den Codes schneller durch gehen wollt, könnt ihr euch unsere Übersicht für Codes nutzen. Das Hotel erreichst du, nachdem du das Toluca Gefängnis und das Labyrinth abgeschlossen hast. Bitte beachte, dass für die Rätsel der Schwierigkeitsgrad „Standard“ verwendet wurde.

Spiegel-Puzzle

In Zimmer 202 wirst du einen zerbrochenen Spiegel an der Wand finden, in dem ein Rätsel steht. Hole noch die fehlende Scherbe, die auf dem Bett liegt, und setze den Spiegel zusammen. Aus dem Rätsel geht hervor, dass du das verdorbene Fleisch darunter siehst. Du solltest während deiner Erkundung einen oder sogar zwei Äpfel gefunden haben. Welchen von beiden du auf den kleinen Tisch legst, ist egal. Du erhältst durch das Rätsel die Schneewittchen-Figur, die du für das Musikbox-Puzzle benötigst.

Bücherregal-Puzzle

Im Lesezimmer im 2F wartet ein Regal auf dich, in welches du Bücher einsetzen kannst. Alle vier Bücher findest du im Raum, der Hinweis zum Lösen ist das große Gemälde auf der anderen Seite des Raums. Auf den Buchrücken siehst du Symbole, die du entsprechend dem Bild anordnen musst. Achte darauf, kopfüber zu denken. Die Speere am Regal sind andersherum als auf dem Bild. Ordne die Bücher also folgendermaßen an: Engel – Adler – Ochse – Löwe.

Koffer-Code und Tischspiegel-Rätsel

Um den Code für den Koffer zu bekommen, musst du einige Schritte erledigen. Diesen findest du hinter dem Bücherregal aus dem vorherigen Rätsel. Dahinter findest du drei Fotos, die dir Hinweise darauf geben, was du tun musst. Finde in Zimmer 318 die Dose mit der roten Farbe, die du aber erst erreichen kannst, wenn du den Kamin im Konferenzraum geöffnet hast und darin die Cinderella-Figur für die Musikbox aufgehoben hast.

Gehe dann in die Waschküche, die ebenfalls im 3F liegt, und sammle den Bolzenschneider ein. Gehe in den Hof zu dem versperrten Tor und schneide die Kette durch. Sammle die Glühbirne ein, die die Fischfigur im Maul hat.

Zu guter Letzt musst du auf den Balkon von Zimmer 217 gehen. Dort wirst du eine Dose sehen, die auf einem Glasdach liegt. Zerschieße nun mit der Pistole das Glasdach und gehe in den 1F, um im Restaurant am Seeufer den Dosenöffner einzusammeln. Jetzt wird kombiniert. Öffne die Farbdose mit dem Öffner und tunke dann die Glühbirne darin. Gehe zurück zum Koffer, in dem Raum befindet sich auch ein Spiegel. Drehe die gefärbte Birne in die Fassung, und du siehst zwei Wörter, die dort erscheinen. Diese gibst du in den Koffer ein, bei Standard wäre das „DEED DONE“.

Hotel Safe-Code und Edelstein-Rätsel

Den Safe findest du im Keller, in den du gelangst, nachdem du den Schlüssel für den Aufzug aus dem Koffer erhalten hast. Ab hier wird es anstrengender, da du deine Sachen zurücklassen musst und den beiden Monstern schutzlos ausgeliefert bist. Hetze also nicht durch den Bereich.

Du musst nun in den Räumen unten drei Würfel einsammeln: einen roten, einen grünen und einen blauen. Diese bringst du dann zum Managerbüro und legst sie auf den Kasten. Ordne die Würfel nun so an, dass sie ein Bild ergeben, welches du auch rechts hinten an der Wand siehst.

Du erhältst nun ein Stück Papier mit dem Code für den Safe. Dieser lautet 7414. Aus dem Safe erhältst du einen Schlüssel zur Treppe sowie eine Videokassette.

Musik Box-Puzzle

Für dieses Rätsel benötigst du die Schneewittchen-Figur, die Cinderella-Figur und die Meerjungfrau-Figur. Die beiden ersten hatten wir schon erwähnt, die Meerjungfrau-Figur findest du in der Bar im Keller. Diese erreichst du, wenn du einfach dem Weg weiter folgst, nachdem du den Safe im Keller geöffnet hast.

Setze alle drei Figuren in die Musikbox. Vergiss nicht, dein Zeug aus dem Schrank zu holen. Drehe die Platten nun so, dass alle drei Figuren einen freien Weg zu jeweils einem der Tore haben. Mit dem Button unten rechts kannst du checken, ob alles richtig steht.

Falls ja, öffnet sich an der Vorderseite ein Bereich, in dem drei Rätsel stehen und drei Schlüssel stecken. Du musst die Schlüssel nun eine bestimmte Anzahl drehen.

Schlüssel 7x Schlüssel 5x Schlüssel 1x

Jede Figur landet nun in einem der geöffneten Tore, und du hast das Rätsel damit abgeschlossen. Damit erhältst du einen Schlüssel für den 3F.

Damit sind alle Rätsel im Lakeview Hotel abgeschlossen und du hast somit auch alle Puzzle aus Silent Hill 2 gelöst. Eine Übersicht aller Codes für Tresore, Schlösser oder Tastenfelder haben wir auch euch ebenfalls zusammen gestellt.