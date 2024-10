Silent Hill 2 Guide: So schaltest du alle Enden frei

Silent Hill 2 bot schon im Original einige Enden, die Spieler freispielen konnten. Auch das Remake kommt mit insgesamt 8 verschiedenen Enden daher. Doch wie erhält man die verschiedenen Enden?

In diesem Guide haben wir euch alle Enden aufgelistet und was ihr tun müsst um es zu erreichen. Drei der Enden können beim ersten Durchlauf erreicht werden, die anderen erst bei einem Neuen Spiel+. Eine Übersicht mit allen wichtigen Codes haben wir ebenfalls zusammen gestellt, so kommst du schneller durch das Spiel.

Ende „Verlassen“

Erreichbar im ersten Durchlauf

Schaut euch im Spieldurchlauf mindestens 2x den Brief von Mary an, den findet ihr im Inventar

Im Hotel dürft ihr den Brief nicht im Schrank zurück lassen

Schaut euch nie Angelas Messer in eurem Inventar an

Verbringt so wenig Zeit mit Maria wie möglich

Nachdem ihr die beiden Pyramid Heads besiegt habt, müsst ihr euch Marys Monolog anhören, wenn ihr den langen Gang entlang geht

Ende „Maria“

Erreichbar im ersten Durchlauf

Verbringt mindestens 10 Minuten mit Maria

Maria darf keinen Schaden erleiden

Sehr nach Maria, während ihr das Krankenhaus erkundet

Besucht Maria mindestens 2x in ihrer Zelle im Labyrinth

Nachdem ihr die beiden Pyramid Heads besiegt habt, geht zügig den Gang entlang und unterbrecht den Monolog von Mary

Ende „Im Wasser“

Erreichbar im ersten Durchlauf

Untersucht das Messer von Angela im Inventar, vorsichtshalber mehrmals im Durchlauf

Schaut euch weder den Brief noch das Foto von Mary an

James muss sooft und solang im Verletzten-Status sein wir möglich

Besuche Maria weder im Krankenhaus noch im Labyrinth

Nachdem ihr die beiden Pyramid Heads besiegt habt, müsst ihr euch Marys Monolog anhören, wenn ihr den langen Gang entlang geht

Ende „Wiedergeburt“

Erreichbar im Neuen Spiel+

Sammle Buch Blutrote Zeremonie ein (Auf dem Friedhof zum Beginn des Spiels vor einem Grabstein)

Sammle Salbungsöl Weiser Chrisam ein (Kann in der Baldwin Mansion in West South Vale auf der Veranda gefunden werden)

Sammle Kelch aus Obsidian ein (Gegenüber vom Gemälde mit Pyramid Head im Haus des Geschichtsvereins)

Sammle Buch Verlorene Erinnerungen ein (Im Fundbüro des Hotels zu finden)

Ende „UFO“

Erreichbar im Neuen Spiel+

Sammle den blauen Edelstein ein (Kann beim Juwelier in der Neely Street gefunden werden)

Nutzt ihn dann jeweils einman Auf dem Dach von Sauls Apartment, am Pier des Rosewater Parks, am Pier des Hotels und in Zimmer 312 im Hotel

Ende „Hund“

Erreichbar im Neuen Spiel+

Finde zwei zerbrochene Schlüsselteile und kombiniere sie (Teil 1 findest du im Eastern South Vale im Tierheim, nahe Big Jay’s; Teil 2 findest du im Western South Vale, bei Katz Street und Lindsey Street, suche nach einem Tor mit einem Knochen darauf)

Schließe mit dem Schlüssen den Aussichtsraum in der dritten Etage des Hotels auf

Ende „Glückseligkeit“

Erreichbar im Neuen Spiel+ (Neues Ende das im Remake hinzugefügt wurde)

Hole den verrosteten Schlüssel aus dem Bowl-o-Rama-Safe in Western South Vale. Der Code lautet 1887

Gehe in den Garten des Brookhaven-Krankenhauses und öffne mit dem verrosteten Schlüssel eine kleine Truhe im Pavillon. Die Truhe enthält die Droge White Claudia

Lass James die Droge in Zimmer 312 einnehmen, bevor du das Videoband startest

Ende „Stille“