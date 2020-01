Rockstar neckt GTA-Überraschungen für das Jahr 2020

GTA V - Mod Vision

In einer neuen Erklärung neckt Rockstar Games, dass es 2020 große “Überraschungen” für die Fans von Grand Theft Auto geben wird. Es gab mehrere Gerüchte, wonach Rockstar in diesem Jahr GTA 6 ankündigen wird und dass diese Ankündigung eines der großen Dinge sein könnte die das Unternehmen plant.

In einem Beitrag, in dem kostenlose Belohnungen für GTA Online-Spieler angekündigt wurden, sagte Rockstar, dass “im Jahr 2020 noch viel mehr bevorsteht”, einschließlich der Hinzufügung einer Open-Wheel-Rennserie sowie neuer Fahrzeugtypen. In dem Post wurden die Fans von Grand Theft Auto jedoch auch aufgefordert, “mit größeren Aktualisierungen und einigen Überraschungen zu rechnen, wenn das Jahr näher rückt”. Natürlich bietet das Spekulationsraum!

Während der Entwickler nicht speziell über GTA 6 spricht hier haben einige Fans den Beitrag als Bestätigung genommen, dass an irgendeiner ankündigung gearbeitet wird. Auf dem GTA 6 Subreddit haben einige Spieler gescherzt, dass die “Überraschungen” wahrscheinlich mit der Preisgabe eines Fahrzeugs vergleichbar sind, das die Fans nicht wollen, oder mit der Ankündigung einer überarbeiteten Version von GTA 5 für PS5 und Xbox Series X, aber einige scheinen zu denken, dass es endlich eine Fortsetzung ist: Grand Theft Auto 6.

Jede Andeutung sorgt für Spekulationen

GTA-Fans reden oft über das nächste Spiel in der Serie, und kleine Details lösen in der Community häufig ernsthafte Spekulationen aus. Zum Beispiel diskutierten die Spieler kürzlich, ob eine Grand Theft Auto 5– Werbetafel tatsächlich auf die Einstellung von GTA 6 hindeutet, und es ist daher nicht verwunderlich, dass der neue Beitrag von Rockstar Fans auf der Suche nach Hinweisen hat.

Allerdings kommt diese Spekulation nicht lange nach den Gerüchten, dass das Spiel in den 1980er Jahren stattfinden wird, nachdem der Social-Media-Beitrag eines Stuntman scheinbar bestätigt wurde, und die Enthüllung dieses Details könnte bedeuten, dass eine Ankündigung unmittelbar bevorsteht. Darüber hinaus bestätigte der Steuerbericht des Unternehmens kürzlich, dass es gerade einen riesigen Geldbetrag von der britischen Regierung erhalten hat, was bedeuten könnte, dass sich GTA 6 in der Entwicklung befindet und dass Rockstar mehr Ressourcen benötigt, um es zu finanzieren.

Wenn Rockstar tatsächlich plant, GTA 6 in diesem Jahr offiziell anzukündigen, wird diese Enthüllung möglicherweise nicht vor Ende 2020 erfolgen, und ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter sagte kürzlich, dass Fans in Kürze keinen GTA 6-Trailer oder eine Ankündigung erwarten sollten. Das heißt nicht, dass das Unternehmen das Spiel nicht weiterentwickelt, aber es deutet darauf hin, dass die Fans auf der E3 2020 nichts davon hören werden.

Quellen: Rockstar Games, Reddit

