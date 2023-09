Die 7 meistverkauften Resident Evil-Spielen aller Zeiten

Die Verkaufszahlen einiger Titel aus dem Resident Evil-Universum dürften durchaus überraschen.

Resident Evil gehört wohl zu einer der erfolgreichsten Franchises aus dem Hause Capcom, was sich vor allem daran zeigt, dass viele der Resident Evil Spiele die ersten 15 Plätze der meist verkauften Spiele des japanischen Entwicklers belegen.

Dass die Serie derart erfolgreich ist, ist dem ersten Resident Evil Spiel zu verdanken, welches 1996 für die PlayStation 1 auf den Markt kam. Später folgte noch ein Release auf der Sega Saturn und auf dem PC. Als der Titel auf die Gamer Gemeinde losgelassen wurde, war es wahrlich nicht der erste Titel aus dem Horror-Survival-Genre, doch es gewann sehr schnell an großer Beliebtheit und prägte das Genre Maßgebend. Das sorgte auch dafür, dass Shinji Mikami als Producer und Director an Bekanntheit erlangte, der auch danach bis RE4 immer an der Entwicklung neuer Ableger beteiligt war.

Mit dem Release von Resident Evil 5 und Resident Evil 6 rutschte die Reihe etwas in die negative Kritik, vor allem bei der eingefleischten Fangemeinde, die mit dem neuen Fokus auf den Action Teil unzufrieden waren, weil dieser den Horror-Aspekt fast völlig aus den Spielen verdrängte. Mit Resident Evil 7 hingegen zeigte Capcom, dass sie ihren Fans zuhört und ihnen geben möchte, was sie von der Reihe erwarten. Die Entwickler rückten ihren Fokus zurück auf das Horror-Genre und testeten noch einige andere Neuheuten in diesem Ableger aus, die bei den Spielern sehr gut ankamen.

Seitdem kommen nicht nur neue Spiele der Reihe raus, sondern Capcom sprang ebenfalls auf den Hype-Zug auf, der sich rund um Remakes alter Games entwickelte. So startete der Entwickler damit RE2, RE3 und nun seit diesem Jahr auch RE4 wieder zurück zu bringen… und das sehr erfolgreich. Mit dem Remake versetzt man nicht nur die alten Hasen in Nostalgie, sondern macht auch jüngeren Spielern frühere Teile zugänglicher. Das zeigt sich vor allem in den Verkaufszahlen der diversen Titel.