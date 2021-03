Resident Evil Film Reboot wird wohl im September kommen

Resident Evil Film (c) Constantin Films

Laut einem Schauspieler wird der neue Resident Evil Film Reboot von Constantin Films am 3. September veröffentlicht. Chad Rook, der im kommenden Film Richard Aiken spielt, gab das Erscheinungsdatum auf Twitter bekannt.

Der Film ist der erste in einem völlig neuen Franchise und hat keine Beziehung zu den sechs Resident Evil Filmen, die zwischen 2002 und 2017 veröffentlicht wurden und von Paul W. S. Anderson mit Milla Jovovich geschrieben wurden.

Der neue Film, der von Johannes Roberts (47 Meters Down) geschrieben und inszeniert wird, wird der Geschichte der ersten beiden Resident Evil Spiele treu bleiben und 1998 in Raccoon City stattfinden.

Er wird unter anderem Kaya Scodelario (Maze Runner) als Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) als Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) als Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) als Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) als Leon S. Kennedy und Neal McDonough (Yellowstone) als William Birkin beinhalten.

„Mit diesem Film wollte ich unbedingt zu den ursprünglichen ersten beiden Spielen und der damit verbundenen schrecklichen Erfahrung zurückkehren, die ich hatte, als ich sie zum ersten Mal spielte“, sagte Roberts, als der Film im Oktober zum ersten Mal angekündigt wurde.

„Gleichzeitig erzähle ich die Geschichte einer kleinen, sterbenden amerikanischen Stadt, die dem heutigen Publikum sowohl bekannt als auch relevant erscheint.“

Der Filmproduzent von Constantin, Robert Kulzer, der auch an den sechs vorherigen Resident Evil Filmen gearbeitet hat, fügte hinzu: „Nach einem Dutzend Spielen, sechs Live-Actionfilmen und Hunderten von Seiten Fanfiction fühlten wir uns gezwungen, nach Raccoon City im Jahr 1998 zurückzukehren, um die Geheimnisse zu erforschen, die lagen innerhalb der Mauern der Spencer Mansion verschlossen gehalten wurden. “

Netflix kündigte im August eine Live Action Serie an, die auf Resident Evil basiert und ebenfalls von Constantin Film entwickelt wird. Laut der Netflix-Synopse werden in der Show „die Wesker-Kinder“ zu sehen sein, die Geheimnisse in New Raccoon City aufdecken. Albert Wesker ist einer der Hauptgegner in den Resident Evil Spielen.