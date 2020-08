Netflix bestätigt Resident Evil Serie

Die Ankündigung einer Resident Evil-Serie für Netflix ließ viele Fans uneins darüber sein, wie die Qualität der Show aussehen würde, wobei die Genauigkeit der Videospielserie die größte Frage von allen war. Heute haben Hardcore-Fans von Resident Evil einige schlechte Nachrichten erhalten, da die bevorstehende Show den Schritten der Filme zu folgen scheint, anstatt auf die Spiele einzugehen.

Heute wurde bekannt gegeben, dass das Spiel zwei neuen Charakteren in New Racoon City folgen wird. Das heißt weder Leon, noch Chris, Jill oder Clare werden darin die Hauptrolle spielen. Das enttäuscht natürlich viele Fans.

Obwohl der Netflix-Tweet, in dem die Ankündigung gemacht wurde, den Namen Wesker enthält, sollten Fans ihre Hoffnungen bedeckt halten. Die Show wird sich nicht auf den berüchtigten Bösewicht aus den Spielen konzentrieren, sondern auf seine beiden Kinder. Angeblich werden die Schwestern Jade und Billie Wesker im Mittelpunkt stehen. Insgesamt sind 8 Episoden mit einer Laufzeit von 1 Stunde geplant.

The 8 x 1 hour episode season will be helmed by Andrew Dabb (Supernatural), Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) will direct the first two episodes.

