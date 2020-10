Resident Evil: Film Franchise erhält einen Neustart

Resident Evil 2 - (C) Capcom

Constantin Film hat Pläne angekündigt, das Resident Evil Film Franchise mit einer Ursprungsgeschichte neu zu starten, die den ersten beiden Games in Capcoms Survival-Horror-Serie treu bleibt.

Der Film spielt in einer schicksalhaften Nacht in Raccoon City im Jahr 1998 und wird von Johannes Roberts (47 Meters Down) geschrieben und inszeniert.

Darin sind Kaya Scodelario (Maze Runner) als Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) als Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) als Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) als Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) als Leon S. Kennedy und Neal McDonough (Yellowstone) als William Birkin zu sehen.

„Mit diesem Film wollte ich unbedingt zu den ursprünglichen ersten beiden Spielen und der damit verbundenen schrecklichen Erfahrung zurückkehren, die ich hatte, als ich sie zum ersten Mal spielte“, sagte Roberts. „Gleichzeitig erzähle ich die Geschichte einer kleinen, sterbenden amerikanischen Stadt, die dem heutigen Publikum sowohl vertraut als auch relevant erscheint.“

Die vorherigen sechs Resident Evil-Filme, die alle von Paul W. S. Anderson mit Milla Jovovich geschrieben und / oder inszeniert wurden, brachten nach der ersten Veröffentlichung im Jahr 2002 an der globalen Abendkasse 1,2 Milliarden US-Dollar ein.

Wer es zudem noch nicht mitbekommen hat, nicht nur Constantin Film will an einer der erfolgreichsten Game-Reihen mitverdienen. Netflix kündigte vor einer Weile eine Resident Evil Serie an die sich um die Wesker Kinder und die Geheimnisse von Raccoon City drehen sollen.

Capcom wird ebenfalls bald einen neuen Titel des Franchises für die PlayStation 5 und Xbox Series X unter dem Titel Resident Evil 8 Village veröffentlichen.