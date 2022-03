Während die Resident Evil-Spiele selbst bisher auf immer recht gut waren, kann man das nicht von den zahlreichen Filmadaptionen sagen. Diesmal versucht sich Netflix jedoch an einer TV-Serien-Adaption von Capcoms Franchise. Wenn ihr euch fragt, wann die Resident Evil-Serie von Netflix erscheinen wird, müsst ihr Folgendes wissen.

Wann erscheint Netflixs Resident Evil?

Die Netflix-Adaption von Resident Evil soll am 14. Juli Premiere haben und wie zu erwarten, wird sie exklusiv für die Streaming-Plattform von Netflix erhältlich sein.

Wir wissen nicht allzu viel über die Handlung der Serie, aber hier ist eine kurze Zusammenfassung, die genau beschreibt, was wir wohl erwarten können:

„Jahr 2036 – 14 Jahre nachdem ein tödlicher Virus eine globale Apokalypse verursacht hat, kämpft Jade Wesker ums Überleben in einer Welt, die von blutrünstigen infizierten und wahnsinnigen Kreaturen überrannt wird. In diesem absoluten Gemetzel wird Jade von ihrer Vergangenheit in New Raccoon City heimgesucht, von den erschreckenden Verbindungen ihres Vaters zur Umbrella Corporation, aber vor allem von dem, was mit ihrer Schwester Billie passiert ist.“

evil has evolved. RESIDENT EVIL is coming to Netflix July 14. pic.twitter.com/6uvDsSdRw2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 17, 2022

Albert Wesker selbst wird von Lance Reddick gespielt, der vor allem für seine Rolle in der Sci-Fi-Serie Fringe und als Synchronsprecher von Commander Zavala in Destiny bekannt ist.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Serie von Constantin Film produziert wird, die auch an der Resident Evil-Filmreihe mit Milla Jovovich gearbeitet haben. Hoffen wir, dass sie es dieses mal besser hin bekommen. Da Netflix mit The Witcher als Serie schon bewiesen hat, dass man es auch richtig und gut machen kann, besteht eine Wahrscheinlichkeit das wir endlich auch einmal eine gute Serie zu Resident Evil erhalten.