Redfall: Story Trailer teased die Hintergründe der Vampirplage an

Ein neuer Trailer gibt so einige interessante Einblicke in die Story vom neuen Game von Bethesda und Arkane.

Redfall - (C) Arkane Studios

Nachdem vor einiger Zeit ein Trailer erschienen ist, der das Gameplay vorstellt, ist jetzt auch endlich ein Trailer veröffentlicht worden, bei dem wir Einblicke in die Story von Bethesdas neuem Co-op Vampir Shooter bekommen. Zwar hat es in der Vergangenheit schon einige Trailer zu Redfall gegeben, bisher hat uns aber keiner verraten, wie genau es eigentlich zu der Vampirplage gekommen ist gegen die wir im Spiel ankämpfen.

Nachdem Bethesda und Arkane bestätigt haben, dass Redfall nicht noch einmal verschoben wird ist die Vorfreude für das Spiel nur weiter gestiegen. Und mit den Reveals im neuen Story-Trailer ist der Hype natürlich noch größer geworden.

Wenn Wissenschaft zu weit geht

Im Trailer erfahren wir das die Stadt Redfall, in der das Game spielt, eigentlich mal ganz schön war. Erst als die Organisation Aevum Therapeutics mit ihren ominösen Experimenten angefangen hat, hat sich die Stadt angefangen sich buchstäblich in die Hölle zu verwandeln.

Die Experimente, die eigentlich dazu gedacht waren den Schlüssel zur Unsterblichkeit zu finden, sind ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Und noch bevor es irgendwer wirklich realisiert hat, war die Stadt überrannt. Mit Vampiren und Kultanhängern, die die Vampire als Götter verehren. Was bei den Experimenten wirklich passiert ist, werden wir wohl erst beim Release erfahren.

Die “Götter” von Redfall

Wir haben schon in früheren Trailern gesehen, dass Redfall von viele verschiedene Arten von Vampiren heimgesucht wird. Einige der Mächtigsten werden im neuen Trailer auch namentlich genannt. Der Hollow Man, Bloody Tom, Miss Whisper und The Black Sun. Laut dem Trailer sind das vier der stärksten Vampire auf die man in Redfall treffen wird. Die Namen alleine deuten schon ziemlich darauf hin, dass es sich bei den vieren um Bosse handeln wird.

Was es genau mit der Story von Redfall auf sich hat und wie die Experimente von Aevum dann wirklich zu der Vampirplage geführt haben werden wir allerdings erst im Mai erfahren.

Redfall erscheint am 2. Mai für Windows PC und Xbox Series X/S.