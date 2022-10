Redfall: Neuer Trailer präsentiert unterschiedliche Vampire

Ein neuer Trailer zu Redfall, der passend kurz vor Halloween erschienen ist, zeigt die verschiedenen Blutsauger im kooperativen Vampir-Shooter von Arkane Studios. Im Spiel wird die Küstenstadt Redfall von einer riesigen Coffin-Crawler-Intrige übernommen und verwandelt. Eigentlich sollte das Spiel dieses Jahr erscheinen, wurde aber auf 2023 verlegt.

Redfall sieht anders aus als andere Titel von Arkane. Das Spiel wurde für kooperatives Spielen konzipiert, mit 4 verschiedenen Helden und ihren einzigartigen Fähigkeitspfaden. Damit stellt sich das Spiel breit auf, um viele Spielstile abzudecken.

Wie fesselnd wird Redfall? Die Atmosphäre und die Erzählung soll so interessant wie andere Arkane-Spiele (Prey, Dishonored) werden. Obwohl es sich um einen Vampir-Shooter handelt, soll es Stealth-Systeme und RPG-Mechaniken geben, sodass das Abenteuer auch abwechslungsreich wird.

Der neueste Trailer zu Redfall enthüllt die verschiedenen Vampir-Klassen, auf die wir im Spiel treffen werden. Dabei scheint der “Angler” besonders trügerisch zu sein, während der “Watcher” das Stealth-System des Spiels hervorhebt. Manche Momente im Trailer erinnern auch eher an ein Survival-Spiel, also dürfte für Abwechslung gesorgt sein.

Redfall: Shooter oder Rollenspiel?

RPG-Gameplay trifft auf Ego-Shooter. Wie wir bereits erfahren haben, wird Arkane von id Software (DOOM, Quake) bei der Entwicklung unterstützt. Dishonored oder Prey haben einzigartigen Welten und tiefgreifende Interaktionen mit der Umgebung geliefert, aber von einem richtig guten Ego-Shooter war man weit entfernt. Mit id Software an der Seite ist man gut gerüstet, um auch rasante Shooter-Action abzuliefern.

Vampire sind aus unserer Pop-Kultur kaum wegzudenken, immerhin gab es schon etliche Filmauftritte für Dracula und Co. Die blutsaugenden Horden in Redfall könnten so unterschiedlich sein wie die Untoten in Left 4 Dead oder Back 4 Blood. Wir sind schon gespannt.

Redfall soll in der ersten Jahreshälfte 2023 für Windows PC und Xbox Series X/S erscheinen.

