Redfall ist so konzipiert, dass es alleine genauso viel Spaß macht wie im Koop-Modus

Redfall ist Arkanes neuestes Spiel, ein Koop-Shooter, bei dem es um das Töten von Vampiren geht – es ist ein neuer Schritt für das Studio, das sich normalerweise auf reichhaltige immersive Einzelspieler-Simulationen konzentriert, aber es versichert den Fans, dass das Solo-Erlebnis in Redfall genauso wichtig ist wie eh und je.

„Wir haben übermäßig viel Arbeit investiert, damit sich der Singleplayer gut anfühlt“, sagte Harvey Smith, Studio Director von Arkane Studios, gegenüber IGN. „Uns war es sehr wichtig, dass wir es euch ermöglichen, das Spiel alleine zu spielen. So könnt ihr euch ganz langsam vorantasten, in eurem eigenen Tempo spielen, Dinge aus der Ferne beobachten, planen, formulieren, Ressourcen ernten und alles was man gerne in Arkanes Spielen so macht”

Redfall unterstützt bis zu vier Spieler, wobei Vergleiche mit Left 4 Dead gezogen werden – nur die Zombies wurden gegen Vampire ausgetauscht –, aber Stealth und Spielerwahl, wenn es darum geht, Levels zu erreichen, sind immer noch Schlüsselelemente des Redfalls-Designs, nicht anders alswie bei Dishonored, Prey , und Deathloop.

„Was für uns funktioniert, sind Hören, Sehen, Entfernung, Sichtkegel und all das nerdige Zeug, das wir lieben“, sagte Smith. „Weil es bedeutet, dass ich mich bewege, wenn ich über einen Parkplatz gehe, eine kleine Mauer auf der anderen Straßenseite erklimme und auf das Dach eines Gebäudes gehe, um die Antenne für die kleine Nebenmission neu zu verkabeln. Unterwegs ist Stealth dafür nützlich. Es hilft euch, Begegnungen zu vermeiden, damit ihr dorthin gelangt, wo ihr hin wollt.”

Obwohl Stealth Teil der Mechanik von Redfall ist, „ist dies kein Stealth-Spiel“. Es ist ein Weg, um zu erkunden, nicht um Kämpfe zu gewinnen und markiert eine Schlüsselverschiebung von Dishonored und Deathloop. Nichtsdestotrotz ist die Wahl, die oft mit Stealth in Arkane-Spielen einhergeht, immer noch vorhanden.

Redfall scheint durch und durch ein weiteres Arkane-Spiel zu sein, ungeachtet der großen Veränderung in seinem Ansatz durch die Implementierung von Koop und wir können es irgendwann in den nächsten 12 Monaten ausprobieren.