Rainbow Six: Siege – Capitão: Der wohl vielseitigste Operator

Für Spieler, die es in Rainbow Six: Siege etwas komplexer angehen möchten, können Capitão die richtige Wahl sein. Als einer der ersten DCL-Operator erschien er damals in Operation „Skull Rain“ und obwohl seitdem zahlreiche neue Operatoren ihren Weg ins Spiel gefunden haben, gilt Capitão immer noch als einer der schwierigsten. Seine Spezialfähigkeit lässt sich grob in zwei Bereiche teilen und beide haben unterschiedliche Vor- und Nachteile.

Rainbow Six: Siege – Wer ist Capitão

Capitão gehört zu der brasilianischen Spezialeinheit „BOPE“ und wird aufgrund seiner Spezialfähigkeit gerne als Initiator genutzt. Somit ist er häufig der, der Angriffe mithilfe seines Gadgets ins Rollen bringt. Dieses ist in seinem Fall etwas komplizierter, weshalb er häufig nur von erfahreneren Spielern genutzt wird. Sein „Tactical Crossbow“ kann nämlich sowohl Feuer- als auch Rauchpfeile schießen.

3 Speed / 1 Armor

Para-308 / M249

PRB92 / Gonne-6

Claymore / Hard Breach Charge / Impact EMP Grenade

Tactical Crossbow

Entscheidet man sich zum ersten Mal für Capitão, wird man mit den sich gebotenen Möglichkeiten erst einmal überfordert sein. Vor allem sein Tactical Crossbow wird bei einigen Siege-Neulingen für Stirnrunzeln sorgen. Dieses kann sowohl zwei Feuer- als auch Rauchpfeile schießen. Ersteres ergibt vor allem Sinn, wenn man weiß, wo sich ein Gegner genau befindet.

Sitzt ein Gegner beispielsweise in einer Ecke, kann man diesen mithilfe seines Crossbows dazu zwingen, seine Position zu verlassen. Da Capitãos Feuerpfeile ziemlich viel Schaden machen, muss er dazu auch zeitnah tun. Bewegt er sich dann aus seinem Versteck heraus, kann man ihn einfach killen.

Die zweite Option sind die Rauchpfeile. Auch von diesen hat Capitão insgesamt zwei Stück und können insbesondere dann eine Rolle spielen, wenn man das Sichtfeld des Gegners einschränken will. Hat man etwa ein Mira-Window vor sich, kann dieses mithilfe der Rauchpfeile einfach „abgesmoked“ werden. Während die Smoke ihren Dienst erfüllt, können z. B. Defuser einfacher platziert werden.

Spielt Capitão im kompetitiven Spiel eine Rolle?

Obwohl Capitão ein wahnsinnig vielseitiger Operator ist und auf dem Papier ziemlich stark erscheint, wird auf einem hohen Niveau nicht sonderlich häufig gespielt. Seine Pick-Rate ist sowohl im professionellen als auch High-Ranked-Spiel eher mäßig. Häufig sind es nun mal andere Operator, die den Vorzug bekommen. Man darf bei seinem Gadget nämlich nicht vergessen, dass es für den Angriff nicht essenziell ist. Du brauchst keinen Capitão, um in die Bomb-Site des Gegners zu kommen. Da sind Operator wie Thermite oder Ace deutlich wichtiger. Capitão kann das Spiel der Angreifer zwar erleichtern, jedoch nur auf Maps oder Bomb-Sites, die es zulassen.

Gibt es Wege, Capitão zu kontern?

Capitãos Gadget zu kontern ist ehrlicherweise ziemlich schwierig. Einzig und allein das Mag-NET System von Wamai kann sowohl die Feuer- als auch Rauchpfeile von Capitão abwehren. Kein anderer Defense-Operator kann aktiv etwas gegen seine Spezialfähigkeit tun, weshalb einem häufig nur das eigene Aim bleibt, um ihn zur Strecke zu bringen.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.