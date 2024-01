Rainbow Six: Siege – Thermite: Der Oldschool Hard Breacher!

Thermite gehört zu Rainbow Six: Siege wie kaum ein zweiter Operator. Als erster Hard Breacher war er von Anfang ein wichtiger Baustein jeder Attack und musste aufgrund seiner damals einzigartigen Fähigkeit in jedes Angreifer-Line-up. Über die Jahre kamen allerdings immer wieder neue Operator mit ähnlichen Fertigkeiten hinzu, worunter die Pick Rate von Thermite gelitten hat. Mittlerweile hat Thermite seinen „Must-Have-Status“ schon lange verloren, dennoch findet er immer wieder sein Weg – und das zurecht!

Rainbow Six: Siege – Wer ist Thermite?

Thermite gehört zu den FBI-Operatoren von Rainbow Six: Siege und verkörpert das Grundprinzip des Spiels besser als jeder andere. Obwohl er von Anfang an dabei ist, wurde seine Spezialfähigkeit, die „Exothermic Charges“ von Ubisoft praktisch nie berührt. Lediglich seine Secondary Gadgets wurden des Öfteren getauscht. Als Support-Operator ist es seine Aufgabe, „für“ seine Teammates zu spielen und ihnen das Leben durch seine Fähigkeit zu erleichtern. Neben dem Einsetzen seines Gadgets wird er also auch viel Zeit in den Drohnen seiner Kameraden verbringen.

Thermite im Überblick:

2 Speed / 2 Armor

M1014 / 556XI

M45 MEUSOC / 5.7 USG

Smoke Granade / Stun Granade

Exothermic Charge

In Rainbow Six: Siege stehen einem als Thermite-Spieler zwei Hauptwaffen zur Verfügung. Hierbei wird die Wahl in 99,9 % der Fälle auf die 556XI fallen. Bei der M1014 handelt es sich um eine Shotgun, welche im kompetitiven Spiel keine Rolle spielt. Als Troll unter Freunden kann sie allerdings ganz witzig sein. Obendrein hat man die Wahl zwischen einer Rauch- und einer Blendgranate. Hier gilt es abzuwägen: Während sich Rauchgranaten gut dafür eignen, sich selbst beim Planten des Defusers zu schützen, sind Blendgranaten perfekt, um den Gegner im Zweifelsfall zu pushen.

Wo liegen seine Stärken?

Thermites Stärken kommen vor allem auf Maps zu tragen, die über einen hohen „Zerstörungsgrad“ verfügen. Also Maps mit vielen zerstörbaren Wänden oder auch Hatches (dt. Luken). Hier ist seine Rolle nicht nur sehr hilfreich, sondern auch essenziell. Maps wie Clubhouse, Consulate oder Border sind ohne den passenden Hard Breacher nur sehr schwer anspielbar. Aufgrund der vielen Konter, die Thermite hat, ist er allerdings oft nur in Kombination mit anderen Operatoren stark.

Thatcher ist das wohl beste Beispiel. Seine EMP-Granaten sind häufig der einzige Weg, wie Thermite seine Ladung überhaupt anbringen kann. Aber auch Operator wie Khali und Twitch können Thermite helfen, sein Gadget problemlos einsetzen zu können. Letzten Endes kommt es darauf an, um welche Bomb-Site es sich handelt und mit welcher Taktik das Team spielen will. Sich vor der Runde also abzusprechen, ist hier das A und O.

Warum Thermite in Rainbow Six: Siege schon lange kein „Must Pick“ mehr ist

Seit dem Release von Rainbow Six: Siege haben mittlerweile 50 neue Operator ihren Weg in das Spiel gefunden. Operator mit einzigartigen Fähigkeiten, die sich aber dennoch ähneln können. So war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Operator das Spiel betritt, welcher eine ähnliche Rolle einnimmt wie Thermite. Knapp ein Jahr nach Veröffentlichung von Rainbow Six: Siege wurde Hibana in das Spiel implementiert. Sie hatte direkt einen großen Impact auf das Spiel und gab Spielern die Möglichkeit zwischen zwei möglichen Hard Breachern zu wählen. Dazu kam, dass sich Hibana weitaus mobiler und flexibler nutzen lässt als Thermite.

Wiederum zwei Jahre später folgte dann Operation „Grim Sky“. Mit dieser Season wurde ein weiterer Operator releast, der sich in eine Reihe mit Thermite und Hibana stellen sollte – Maverick. Als Dritter im Bunde brachte er zusätzliche Flexibilität in die Entscheidungsfindung der Angreifer. Und weil drei Hard Breacher immer noch nicht genug sind, brachte Ubisoft 2020 mit Ace einen vierten Angreifer raus, der die Rolle des Hard Breachers problemlos übernehmen konnte.

Wieso er sich dennoch lohnen kann

Es lässt sich also unschwer erkennen, warum Thermites Rolle in den vergangenen Jahren immer mehr als Relevanz verloren hat. Die Konkurrenz hat von Season zu Season zugenommen und mittlerweile stehen einem als Spieler zahlreiche Möglichkeiten zur Auswahl, wenn es darum geht, Wände oder Hatches aufzusprengen. Ist Thermite dennoch eine Überlegung wert? Auf jeden Fall! Je nach Map und Bomb-Site ergibt Thermite teilweise immer noch Sinn als andere Operator, die zwar den gleichen Zweck erfüllen, sich aufgrund ihrer Secondary Gadgets jedoch nur bedingt eignen. Thermite wird in Rainbow Six: Siege also auch in Zukunft weiterhin eine Rolle spielen, auch wenn diese nicht mehr so elementar ist wie vor einigen Jahren.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.