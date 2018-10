Seit der Veröffentlichung von PlayerUnknowns Battlegrounds auf Xbox One ist eines der Probleme vieler Spieler die Gameplay-Qualität. Das hat man von der Steam-Version 1:1 übernommen.



Während bei der Steam-Version Entwickler PUBG Corp. (Bluehole) das sogenannte „FIX PUBG“-Programm gestartet hat, war die Lösung auf der Xbox One die Grafik herunterzustufen um die Performance zu verbessern. Es scheint jedoch, dass dieses Problem im nächsten Monat aufgrund des neuen Updates behoben wird, das im November veröffentlicht werden soll.

Das PUBG Xbox-Entwicklerteam hat ständig daran gearbeitet, das Problem auf der Plattform zu lösen. Zwar gibt es keine genaue Lösung, um das Problem zu lösen, aber sie haben tatsächlich eine neue Idee für ein besseres Spielerlebnis entwickelt.

„Vielleicht erinnern Sie sich an einen früheren Community-Beitrag, dass wir an einer langfristigen Performance-Lösung für die Xbox One X arbeiten, die zwei unterschiedliche Zielgruppen bedienen wird: diejenigen, die eine bessere Grafik bevorzugen und diejenigen, die eine bessere Leistung bevorzugen und keine Kompromisse machen wollen einige grafische Qualität“, sagte der Artikel. „Wir konzentrieren uns derzeit auf den November, um dies auf der Xbox One X zu implementieren. Wir hoffen, dass wir im nächsten Monat weitere Details veröffentlichen können.“