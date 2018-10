PlayerUnknown’s Battlegrounds ist auch nach dem Hype rund um Fortnite und dem Launch von Black Ops 4 – Blackout noch immer erfolgreich. Vor allem die Xbox One (X)-Version hat sich wacker gehalten.

Was man aufgrund der vielen Probleme in Sachen Grafik und Performance eigentlich gar nicht verstehen kann. Zum Glück schafft es Bluehole/PUBG Corp. nach fast einem Jahr das „Fix PUBG“-Programm auch auf der Konsole durchzusetzen. Wie eifrige DailyGame-Leser wissen ist die Xbox One-Version der Steam-Version immer etwas hintennach.

Das kommende November-Update fügt gleich zwei Einstellungs-Möglichkeiten in puncto Grafik für die Xbox One X hinzu. Man kann die Leistung bevorzugen und die Grafik abschwächen, während die andere grafische Treue und visuelle Effekte betont. Wahrscheinlich werden „Chicken Dinner“-Jäger eher die Variante für die bessere Framerate wählen. Aber nett das man die Auswahl hat! – Damit hat Bluehole zumindest ein Versprechen eingelöst!

Wann die PlayStation 4-Variante von PlayerUnknown’s Battlegrounds erscheint steht noch in den Sternen! Zumindest der Leak der Altereinstufung hat die ganze Community in Aufruhr gebracht und eine schnelle Ankündigung wünschen lassen. Der Wunsch ist mittlerweile auch schon wieder fast zwei Monate alt.

