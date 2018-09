Laut einer Auflistung im „Korean Ratings Board“ wird PlayerUnknown’s Battlegrounds (kurz PUBG) für PlayStation 4 angeführt!

Der Antrag wurde heute am 19. September 2018 gestellt, so dass wir erwarten dürfen, dass eine PlayStation 4-Ankündigung für das Battle-Royale-Game unmittelbar bevorsteht. Bisher war der Titel Konsolen-Exklusiv für Xbox One, nachdem Sony keine Game-Preview-Versionen („Early Access“) unterstützt.

PUBG for PS4 has popped up on the Korean Ratings Board https://t.co/4D8eIRWO0l pic.twitter.com/s9HPiGVHvt — Nibel (@Nibellion) 19. September 2018

Hier nochmals der E3 2018-Trailer der Xbox One-Version. Wenn wir PS4-Material finden, dann werden wir es euch natürlich nicht vorenthalten!