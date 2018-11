Das (noch) Konsolen-Exklusive PlayerUnknown’s Battlegrounds wird ab dem 12. November über den Xbox Game Pass, ohne weitere Gebühren, frei spielbar sein. Damit reiht sich der Battle Royale-Titel zu mehr als 100 anderen Xbox-Titeln ein.

Die Nachricht wurde im Rahmen der XO18 angekündigt, welche aktuell in Mexiko stattfindet. Allerdings wird PUBG nicht das einzige Game sein, dass auf dem digitalen Games-Buffet kommen wird. Microsoft kündigte in naher Zukunft 15 weitere Titel an.

Xbox Game Pass – Releaseliste

Thief of Thieves (bereits verfügbar)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (12. November)

Agents of Mayhem (November)

MXGP 3 (November)

Thomas Was Alone (November)

Ori and the Blind Forest (20. Dezember)

Hellblade: Senua’s Sacrifice (Dezember)

Kingdom: Two Crowns (Dezember)

Mutant: Year Zero (Dezember)

Aftercharge (Jänner 2019)

Ori and the Will of the Wisps (2019)

Supermarket Shriek (2019)

The Good Life (TBA)

Pathologic 2 (TBA)

Secret Neighbor (TBA)

Void Bastards (TBA)

Der Xbox Game Pass ist für knappe 10 Euro im Monat als Abo-Programm verfügbar (Link: Amazon.de). Wie wir vor wenigen Tagen erfahren haben, plant Microsoft den Game Pass auch auf Windows zu erweitern. Die vollständige Geschichte könnt ihr hier auf DailyGame nachlesen!

