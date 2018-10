Seit dem „Play Anywhere“-Programm von Microsoft, welches exklusive Xbox One-Titel auch für PC verfügbar macht, stellt man sich schon die Frage: „Mögen die Redmonder noch ihre eigene Konsole?“

Immerhin nimmt man sich dadurch seine Exklusivität weg, bei welchem der größte Kontrahent (Sony) weitaus besser abschneidet. Auch Nintendo veröffentlicht seine Exklusiv-Marken auch nicht für den PC. Obwohl dieser Vergleich sicher der falsche Weg ist, das Bekenntnis von Microsoft für den PC zu erklären. Mit Windows halten die Redmonder seit Jahrzehnten das stärkste Anwender-Betriebssystem und auch dieses gilt es zu versorgen!

Noch mehr Windows!

Wie Microsoft-Chef Satya Nadella im letzten Geschäftsbericht berichtete (Quelle: WindowsCentral.com), wird man auch den Xbox Game Pass für PC anbieten. Was bedeutet das? Nun, alle Xbox Game Pass-Games werden dann auch auf dem Windows-Rechner laufen, nicht nur die Exklusiv-Microsoft-Titel (wie bisher). Bisher konnten PC-Gamer auf Forza Horizon 4, Sea of Thieves und Co zocken, aber eben nicht die übrigen 90+ Titel von Drittanbietern.

Mit dem starken Wachstum des Gaming-Segments bei Microsoft sieht man anscheinend Zukunft im Abo-Dienst. Ob wir alle Games die auf Xbox One verfügbar sind spielen können ist auch mehr als ungewiss. Immerhin haben die meisten davon überhaupt keine Windows Store-Version für den PC. Natürlich wird Microsoft auch hier ansetzen um auch gegen Steam, Origin, Battle.net & Co. anzutreten. Immerhin hat jeder Windows 10-Rechner Zugang zum Store. Den wird man dadurch auch ausbauen.

Damit leistet sich Microsoft einen „Kampf“ auf zwei Fronten. Einerseits im Konsolen-Bereich mit der „übermächtigen“ PlayStation 4 von Sony und dem Aufsteiger Nintendo mit seiner individuellen Switch. Im Gegenzug am PC-Sektor gibt es auch Platzhirschen, wie Steam.

Ob die Xbox One darunter leiden wird?

Auf jedem Fall! Ich selbst habe vor kurzem Forza Horizon 4 gar nicht mehr auf der Xbox One getestet, sondern die PC-Version. Warum? Weil es für mich praktisch war und die Leistung meines Gaming-PC`s jener der Xbox One weit übersteigt. Damit habe ich quasi keine Ladezeiten und kann das Game starten wann immer ich will. Und damit bin ich nicht alleine.

Warum soll ich außer für diverse Video-Plattformen noch meine Xbox One-Konsole einschalten? Was bringt es mir, wenn ich einen Shooter zukünftig mit der besseren Peripherie Maus&Tastatur zocken darf?

Reden wir darüber!

Aber eines ist sicher: Der Kampf auf zwei Fronten wird für Microsoft irgendeinmal entschieden sein. Oder werden uns Konsolen in Zukunft ohnehin egal sein, weil wir alles zocken können – wann wir möchten – auf Cloud-Basis? Denn hier hat Microsoft (und Amazon) die Nase heute vorne. Sony und Nintendo würden, wenn sich dieses Zukunft-Szenario ergibt, wie die Titanic im Atlantik untergehen. Einfach so!

