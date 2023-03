PS5 PRO-Konsole soll sich “in aktiver Entwicklung” befinden (Gerücht)

Neue Berichte deuten darauf hin, dass Sony tatsächlich an einer "PS5 PRO" bastelt und die Arbeiten sollen bereits "weit fortgeschritten" sein.

Playstation 5 Fakten

Entwickler: Sony Publisher: Sony Genre: Hardware Release: 19/11/2020 PlayStation Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Playstation 5

Gerüchte zu einer PS5 PRO halten sich schon einige Jahre, eigentlich seitdem die PlayStation 5 Ende 2020 erschienen ist. Gut, würde man die PS4 zum Vergleich ziehen, dann hätten wir bereits eine PlayStation 5 Pro-Variante zum Kaufen. Doch dem ist nicht so. Die Gerüchteküche brodelt schon wieder.

Bereits 2023 soll die aktuelle Variante der PS5-Konsole auslaufen. Es kommt “quasi” eine Slim-Variante ohne Laufwerk. Das Laufwerk kann dann optional irgendwie dazu gestoppelt werden. Wie auch immer. Wenn es eine Slim-Variante gibt, muss es doch auch eine Pro-Variante geben? Bedenkt man, dass die PlayStation 5 seit wenigen Wochen erst wirklich dauerhaft verfügbar ist, ist die Idee einer Pro-Variante abwegig.

WERBUNG

PS5 PRO: Wann soll diese PlayStation 5-Variante erscheinen?

Woher stammt das Gerücht? Laut dem Bericht soll es Ende 2024 die PlayStation 5 Pro geben. Die Quelle, die nicht genannt wird, soll sich “ziemlich sicher sein”. Eine andere Quelle sagte gegenüber Insider Gaming, dass Sony für PlayStation-Spieler dieser Generation noch viel mehr auf Lager hat, was am Ende auch etwas mit der “InZone”-Reihe von Gaming-Hardware zu tun haben könnte. Dies ist “nur der Anfang neuer Hardware für PlayStation-Benutzer in dieser Generation”, sagte eine Quelle, als sie über die Konsole mit abnehmbarem Laufwerk sprach, so der Artikel von Insider Gaming.

Was soll die PlayStation 5 Pro-Variante mehr können?

Über “technische Details” ist im Artikel nichts zu finden. Ein kürzlich veröffentlichtes Patent legt nahe, dass Sony versucht, die Raytracing-Leistung in Videospielen zu “beschleunigen”. Was man annehmen darf: die PS5 PRO wird eine verbesserte Grafik, Leistung und Geschwindigkeit bieten.

Obwohl niemand mit Sicherheit diesen Bericht verifizieren kann und Sony jetzt sicherlich nicht daherkommt und das Gerücht kommentiert (und bestätigt): Ende 2024 wäre sicherlich ein guter Zeitpunkt, um eine Pro-Variante zu veröffentlichen. Immerhin gibt es bereits Pläne für die nächste Konsole, die PlayStation 6 (PS6), die voraussichtlich irgendwann 2028 veröffentlicht wird. Damit wäre der Zeitplan für eine “Mid-Konsole” ziemlich gut, sollte sich das Gerücht bewahrheiten.

Ist eine PS5 Pro sinnvoll?

Der Konsolenmarkt für “High End”-Konsolen hat sich gerade erst stabilisiert. Nun findet man PS5- und Xbox Series X-Konsolen im stationären Handel immer öfter. Online kann man sich eine PS5 bestellen und bekommt sie innerhalb weniger Tage. Vor wenigen Monaten sah die Situation ganz anders aus. Ob eine PS5 Pro für den “Normalo” überhaupt interessant ist bleibt abzuwarten. Zumindest steht auf der Schachtel der PlayStation 5 “8K-Unterstützung”, ein Feature das bis heute nicht aktiviert wurde. Außerdem sind 8K-Fernseher nicht wirklich so stark im Trend wie in der Zeit der PS4-Ära 4K-Fernseher. Die aktuelle wirtschaftliche Lage wird auch nicht dazu beitragen, dass sich mehrere Haushalte Fernsehgeräte um mehrere tausende Euros holen.