Sony Leak: 3 neue Gaming-Headsets sollen kommen

Sony könnte bald eine neue Marke von Gaming-Headsets auf den Markt bringen, wie ein Bericht von “OnLeaks” via 91mobiles.com berichtet. Diese neuen Peripheriegeräte werden nicht wie das von PlayStation 5 mit 3D-Audio vermarktete Pulse-Headset die Marke PlayStation tragen, sondern eine neue Marke namens “INZONE” bilden – wenn der Leak tatsächlich stimmt.

Der Leak zeigt Bilder von drei neuen Headsets, die dem weißen Farbschema von Pulse und PS5 folgen.

Das Modell “H3” ist kabelgebunden und verfügt über einen USB-C-Anschluss und einen Lautstärkeregler, und es gibt auch eine “NC/AMB”-Taste, die darauf hindeutet, dass er möglicherweise über eine Geräuschunterdrückung und möglicherweise einen Umgebungsgeräuschmodus verfügt.

“H7” und “H9” sind beide drahtlos und werden mittels Bluetooth verbunden, beinhalten aber auch eine USB-Verbindung.

Alle drei Modelle werden Berichten zufolge räumliches 360-Grad-Audio unterstützen, während das hochwertigste der Modelle, der H9, eine Geräuschunterdrückung enthalten wird.

Es gibt derzeit keine Details, welche Plattformen diese neuen Headsets von Sony unterstützen werden. Anzunehmen ist – wie auch beim Pulse-Headset von Sony – PS5 und PC. Es ist wahrscheinlich, dass die INZONE-Geräte ähnlich sind, aber Details werden wir wohl erst bei der offiziellen Bestätigung erfahren.

